美光一年狂飆195.96％ 記憶體族群熱身預備「等這天」

美光將於17日公布最新財報。（圖／報系資料照）

全球DRAM龍頭美光（Micron Technology）將在下周三（17日）公布最新財報，本周美光股價多次刷新歷史新高，多位分析師認為看起來仍有上行空間。

美光自今年初以來，股價一路從87.33美元上漲至258.64美元，累積漲幅已達195.96%，在標普500指數中，也僅有4檔股票在2025年的漲幅超過美光。

花旗分析師將美光的目標價自275美元調升至300美元，這已是9月初時預估值的2倍。花旗指出，AI模型運算對高階記憶體需求急速增加，可望帶來大量資本投入，為美光與其他記憶體廠商擴建產能，以滿足市場需求。

廣告 廣告

德意志銀行分析師表示美光有望從記憶體市場的變化中大幅受益，能在此市況下「優先追求獲利而非市占率」，使其在記憶體族群中特別具吸引力。市場對美光普遍保持樂觀，根據Visible Alpha的統計，目前11位分析師當中，有9位給予「買進」評等、2位「持有」，平均目標價約為237美元。

市場普遍預期美光財報將優於預期，吸引資金提前卡位台廠記憶體族群。觀察從記憶體類股公布的11月營收即可看出，從上游晶片製造到下游模組廠商，幾乎全面繳出漂亮成績單。DRAM大廠南亞科（2408）單月營收突破百億元大關，模組廠創見（2451）11月營收年增達145.6%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見