美光：擴產難救、記憶體缺貨2028年才緩解

[NOWnews今日新聞] 根據科技媒體wccftech報導，美國記憶體大廠美光（Micron）主管直言，這波記憶體缺貨不會因為各家砸錢擴產就立刻緩解，真正「看得到、吃得到」的產能挹注，時間點恐怕要等到2028年才比較明顯。

wccftech近期與美光行動與用戶端事業群行銷副總裁Christopher Moore對談。Moore認為，外界把缺貨怪到單一供應商其實不公平，因為這不是哪一家公司的問題，而是整個產業都在缺，資料中心建置潮讓DRAM的潛在市場快速膨脹，企業與資料中心需求占整體市場比重，已從過去約三、四成一路拉高到五、六成，供給自然跟不上。

針對市場質疑「美光是不是把資源都轉去AI、放生一般消費者」，Moore也澄清，美光並非退出消費市場，而是透過OEM模式供貨給品牌廠與系統整合商，例如把記憶體模組直接供應給筆電等產品廠商，再由對方整合進自家設計與機種配置；因此即使外界因為美光淡出Crucial消費品牌而有「不做消費端」的印象，但實際上，美光仍透過OEM管道掌握相當份量的出貨。

Moore解釋「擴產救不了短缺」的原因，不只是一句「多買機台、多蓋廠」那麼簡單。現在卡住的點在於記憶體規格與容量的多樣化需求，客戶一下要8GB、一下要12GB、又要 16GB，產線就必須在不同產品之間切換；而只要切換，就會造成產出下滑。為了把產能榨到最大，美光當前策略反而是希望客戶端需求更「穩定、單純」，盡量用更少的差異化版本去拉高整體輸出，這也呼應了近期PC、手機品牌可能會縮減記憶體容量選項的趨勢。

至於大家最在意的「什麼時候才會好轉」，Moore給出相對明確的時間表，美光在愛達荷州的ID1新廠已動土約三年，原本規劃2027年底上線，現在已把時程往前拉到2027年年中；但他坦言，就算廠房上線，後面還有客戶認證、良率爬升、設備到位等一連串流程，真正能帶來「有感的、具規模的」產出，要等到2028年左右才會看得比較清楚。換句話說，對一般消費者而言，記憶體供需吃緊的狀況可能還會持續一段時間，除非AI端需求熱度先降溫。

此外，談到中國記憶體供應商是否會趁缺貨搶市，例如外界近來熱議長鑫存儲在DDR5的進展。Moore對此態度偏開放，表示樂見來自各地的競爭，並認為競爭會讓公司更強、也能更好服務客戶；但就短期供需來看，產業缺口仍不是靠單一業者就能快速補上。

