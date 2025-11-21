美光4天崩20%！ 記憶體族群全線急殺

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:kingston

昨日輝達公布Q3財報股市大漲，今日情緒急轉直下，記憶體族群成為這一波修正的最大受害者。美光(Micron)股價週四重挫近11%，過去四個交易日累計跌幅接近20%，成為市場恐慌性的領跌指標，帶動台灣記憶體相關個股全面下挫，群聯(8299)盤中跌停，南亞科(2408)、華邦電(2344)跌幅均超過9%，族群走勢明顯疲弱。

市場人士指出，這次並非記憶體產業基本面突然轉壞，而是「漲多後的技術性修正」，加上AI概念股估值過高，使半導體族群出現全面性獲利了結。美光今年因受惠HBM、DDR5、AI伺服器記憶體需求強勁，股價曾一度大漲近兩倍，站上近年高點。但近期市場對AI Capex可能放緩的擔憂升高，使美光成為資金撤出的首要標的。

台灣記憶體股同步遭殃。群聯因前期漲幅巨大、估值偏高，加上被視為 NAND族群最純的高Beta指標，一旦美光跳水，程式交易與短線資金立即反應，直接被砍至跌停。南亞科與華邦電同屬DRAM與Flash供應鏈，也受美光大跌波及而全面修正。

值得關注的是，雖然股價短線急挫，但記憶體產業的中長期趨勢並未改變。法人普遍預期，2025～2026 年 DRAM、HBM、DDR5與NAND仍將面臨供需吃緊，AI伺服器、HPC、車用電子需求強勁，記憶體價格仍有續漲空間。南亞科就曾表示，2025年bit出貨成長可望達五成，2026年甚至有機會迎來營運高峰；美光亦多次上修HBM與DDR5的出貨預期。

這波修正比較像是「高位震盪進入新階段」，並不意味著產業循環翻空。在AI需求未改、供給仍偏緊的情況下，記憶體族群長線仍具備多頭基礎，但短線修正後，選股與進場節奏將變得更加關鍵。

▲南亞科 2408(圖片來源: CMoney)

