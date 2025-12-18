美兒童儲蓄「川普帳戶」 華爾街爭相加碼

▲全球最大避險基金「橋水」的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）宣布加碼川普帳戶兒童儲蓄基金。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普7月簽署生效的「大而美法案」，擁有社會安全號碼的18歲以下美國兒童都可開設「川普帳戶」(Trump Accounts)，為2025年至2028年出生的新生兒，每人提供一次性1000美元的投資資金，這一全新兒童儲蓄計畫受到華爾街追捧，爭相在此帳戶加碼。繼本月初戴爾創辦人戴爾(Michael Dell)加碼後，美國財政部長貝森特周三表示，億萬富翁投資人達里歐（Ray Dalio）將加碼投資，為康乃狄克州約 30 萬名兒童提供250美元。

廣告 廣告

「川普帳戶」是一種新型的個人退休帳戶（IRA），為符合資格者子女設立，資格包含美國公民，並持有社會安全號碼（SSN），預計為2025年至2028年出生的新生兒設立一個新的投資帳戶，美國財政部將其存入1000美元（台幣3120元），作為種子資金，父母每年則可再存入5000美元（15.6萬台幣）。2028年後出生的美國孩子也有資格獲得「川普帳戶」。但他們不會收到政府提供的1000美元的種子資金。

此外，家庭成員、雇主都可為這一帳戶捐款，州政府、地方政府、慈善機構也可捐款，帳戶資金必須投資追蹤標準普爾500指數、主要由美國股票組成的指數共同基金或交易所交易基金。美國財政部公布預測模型，孩子滿18歲，帳戶收益預估可達達19.15萬美元~67.64萬美元之間，實際金額視投資績效而定。

根據路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三表示，美國華爾街知名對沖基金橋水公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）將協助資助川普政府為康乃狄克州特定兒童設立的投資帳戶。與此同時，另一家公司也承諾將提撥與員工繳額相等的資金。

達里歐的承諾是爭取全美各州對於川普帳戶兒童儲蓄額外捐助者行動的一部分。貝森特在一場針對 2025 年至 2028 年出生兒童儲蓄計畫活動上表示，目前全美還有其他 20 個州正考慮在聯邦政府提供的種子資金之外，再加入州政府資金。

除了達里歐之外，全球知名投資公司貝萊德（BlackRock）於週三成為最新一家宣布將為其員工加碼提撥 1,000 美元的公司。美國政府宣稱，特許通訊（Charter Communications）、紐約梅隆銀行（BNY）、Block、Uber、Visa 以及萬事達卡（Mastercard）等公司也都對這些帳戶表示支持。

在本月初，美國戴爾公司創辦人麥可戴爾與妻子蘇珊已宣布將捐贈 62.5 億美元的慈善款項，為 2,500 萬名美國兒童的帳戶額外提供每人 250 美元的資金。

這項名為「投資美國」（Invest America）的帳戶預計於 2026 年 7 月 4 日啟用，但具體運作細節仍未公佈，目前尚不清楚這些帳戶將如何具體幫助低收入美國人增加儲蓄。

根據規定，這些資金必須投入於反映整體股市表現的指數型基金。當受益人年滿 18 歲時，即可提取資金用於教育、職業培訓、購買首間房產、創業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川普18分鐘全國演說重點一次看！嗆拜登留爛攤 喊發「戰士紅利」

川普強勢封鎖委內瑞拉！外媒：恐重演小布希伊拉克戰爭

誰在亂射？星鏈與中國衛星「僅差200公尺」險相撞 互控沒協調