美入侵委國震驚全球 鄭麗文：希望回歸國際法處理

[Newtalk新聞] 美軍日前對委內瑞拉發動軍事攻擊，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），震驚全球。國民黨主席鄭麗文今（5日）受訪則表示，美國總統川普多次宣示新門羅主義，尤其是讓安全議題的關注力道回到美洲，但有關於這次委內瑞拉的事件，還是希望回歸國際法，希望任何區域的矛盾與衝突，都能透過和平方式來化解，用合乎國際法的方式來處理。

鄭麗文也提醒，回到台灣的問題，從日本首相高市早苗的發言事件到中共圍台軍演，都能看出川普對國際戰略的重大調整，對於這兩個事件，川普的處理都非常淡然，美國華府也保持一定的距離，這也是為什麼，川普會要求世界各國提高大幅提高國防預算 。

鄭麗文強調，川普希望各國自己負責自己區域的安全問題，而不是仰賴美軍的介入，這樣戰略思維的路線已經非常明顯，對於這種區域的發展，剛好符合國民黨的主張，如何能擔負起我們自己台海兩岸安定和平的重責大任，更需要透過政治的努力來謀求兩岸的和平穩定。

鄭麗文因此主張，國民黨希望回歸 「九二共識、反對台獨」，既然總統賴清德已經公開說不會宣布「台獨」，就應該堅定反對「台獨」，不要透過子弟兵在立法院踩法理「台獨」的紅線， 最好真心誠意的下架「台獨黨綱」，就可以不費一兵一卒換來台海兩岸的和平穩定，這才是高度政治智慧的展現，所以台海的穩定，有賴台灣內部的高度共識，不要再一直不斷升高兩岸可能的衝突，要謀求兩岸和平。

