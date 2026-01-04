即時中心／黃于庭報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。

若要拿中國攻台來比喻，鄭運鵬認為，應該僅止於中國也可以找藉口攻擊台灣，而不是中國能夠說打就打。他進一步分析，美國集結出兵委內瑞拉從去（2025）年8月就開始籌畫，全世界至少知道這件事4個月，這是場半透明的備戰，不是閃電攻擊。

接著，鄭運鵬引述前美國防部官員胡振東所述，中國穿過台灣海峽攻打台灣，這不是演習轉實戰就可以處理的事情，他強調，中國和美國一樣需要集結，若集結全世界都會知道，並不會發生台灣來不及防禦的閃電集結。

換個角度想，中國可以像美國一樣成功轟炸嗎？鄭運鵬表示，上次美軍轟炸伊朗核設施時，也有人提醒中國可比照辦理，不過這2次美軍空戰下來，全世界皆知俄製和中製防空系統形同虛設。

那美國製有沒有用？鄭運鵬提及，以色列鐵穹系統去年經過實戰證明，像打電動一樣厲害；而台灣雖然還沒有這套系統，但基本上台灣預警及防空機制都是美國的，「理論上是有效，大家不用太擔心」。

不過也許有些看衰台灣的人會認為「不要戰爭最好」，鄭運鵬則說，這就看自己怎麼評估財產和納稅功能，人民納稅義務，就是拿錢換政府有義務保護生命財產和合法權益。他也觀察到，如果覺得命和財產沒那麼重要的人，喊喊台灣不需要國防也就算了；但會講國防浪費錢，都是那些把自己生命財產看得最重的人。

鄭運鵬直言，若認識上述這些朋友，可以再仔細觀察一下，他們的論點大多不過是想要拿別人的生命財產討好中國，保護自己生命財產而已；不過國民黨除外，因為他們財產都在美國。

最後，鄭運鵬提醒，隨時隨地、好事壞事，大家都自己多想想吧，中國演習資訊是可以嚇嚇台灣人，「但是有心的第五縱隊是隨時隨地、好事壞事都在嚇你」。





原文出處：快新聞／美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異

