美內陸樞紐鐵路貨櫃運量再創新高

根據英國航運相關網站表示，美國南卡羅來納州鐵路內陸港︱伊利諾波特狄倫（Inland Port Dillon）於二○二五年創下歷史新高，全年鐵路貨櫃運量達四萬八千七百六十一個單位，較前一年大增三成三，顯示鐵路聯運趨勢強勁，並成為東南部供應鏈核心節點之一。

南卡羅來納港務局（SC Ports Authority）指出，伊利諾波特狄倫的優異表現主要受益於零售需求成長與大豆出口旺季所帶動，特別是區域農業產業活絡，為內陸港帶來大量貨運訂單。該內陸港透過與查爾斯頓港（Port of Charleston）及鐵路運輸系統連結，將東卡與北卡主要貨物流向全球市場，成為農產品與消費品出口的重要樞紐。

廣告 廣告

南卡羅來納港務局總裁暨執行長Micah Mallace表示，強大的內陸連接能力是他們港口營運不可或缺的一環，它讓貨主能更具競爭力進入全球市場。他感謝伊利諾波特狄倫團隊、CSX鐵路及所有合作夥伴協同合作，讓港口運作更加高效，並拓展出口機會。

資料顯示，二○二五年七月與八月期間，南卡羅來納港務局攜手州農業廳及民間夥伴，共同協助大豆生產者打開國際市場，使大豆出口經由伊利諾波特狄倫的運量在該兩個月中分別成長約三成五。此舉進一步鞏固該內陸港在農產品供應鏈中的角色。單月表現方面，伊利諾波特狄倫於十二月完成四千九百一十七次鐵路交運，而伊利諾波特格里爾（Inland Port Greer）同月處理一萬二千九百五十四次鐵路貨運，兩者皆展現強勁聯運動能。同時，查爾斯頓港於十二月處理一十九萬四千六百一十TEU，全年累計處理量超過二百六十萬TEU。

南卡羅來納港務局強調，伊利諾波特狄倫的成績反映出美國東南部市場對多式聯運服務的需求成長，未來將續投資鐵路與港口基礎建設，以支援區域供應鏈發展與經濟成長。