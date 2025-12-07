美兩度對運毒船開火不留活口 海格塞斯表態：支持二度打擊加勒比海

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）昨（6）公開表態，全力支持九月二日在加勒比海對一艘可疑運毒船發動的「第二次攻擊」。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）昨（6）公開表態，全力支持九月二日在加勒比海對一艘可疑運毒船發動的「第二次攻擊」。這起攻擊事件因涉及向船難生還者補發攻擊，已引發美國國會與國際間對美軍可能涉嫌戰爭罪的嚴厲質疑。

《路透社》報導，海格塞斯在加州雷根國防論壇上表示：「我完全支持這次攻擊，我自己也會做出同樣的決定。」據先前報導指出，當時負責這項行動的聯合特種作戰司令部指揮官布雷德利（Frank Bradley）海軍上將，曾下令發動第二次攻擊，目標是擊殺兩名生還者，以執行海格塞斯「必須將所有人殺死」的指示。

廣告 廣告

儘管川普政府官員隨後出面澄清，表示海格塞斯並未下令發動第二次攻擊，且布雷德利海軍上將的命令是基於「船隻殘骸可能藏有古柯鹼」且須將其「無害化」。但海格塞斯本人在國防論壇上，僅重申他看到了第一次攻擊，但隨後，就離開去參加其他會議，對是否有下令擊殺的傳聞避而不談，並拒絕說明政府是否會公布完整影片，僅表示相關問題仍在「審查中」。

據《美聯社》引述兩名熟悉影像的國會消息人士指出，影片內容顯示，兩名男子在船隻被摧毀後正緊抓著殘骸，兩人當時赤裸上身、手無寸鐵，且身上沒有任何可見的通訊設備。

根據美國國防部的《戰爭法手冊》規定，禁止攻擊失去戰鬥能力、昏迷或遭遇船難的戰鬥人員，前提是他們不參與敵對行動或不試圖逃跑。該手冊更明確指出，向船難生還者開火屬於「明顯非法」的命令，應該被拒絕執行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

說謊被戳穿? 川普、海格塞斯被迫共同面對 誰下令二次攻擊 他們這麼說.....

下令「二次打擊」殺光倖存者? 海格塞斯急辯解 共和黨人多稱「不清楚」