美兩黨參議員提決議案挺日本 斥責中國「持續單方面挑釁」

美國國會大廈。 圖：翻攝維基百科/Architect of the Capitol/公有領域

[Newtalk新聞] 中國在高市早苗於日本國會答詢談到「台灣有事」可能觸發集體防衛後，對日本祭出經濟、軍事、輿論、外交等壓力，已經引起國際注意。美國國會共和黨和民主黨參議員17日提交了一份聯合決議，支持日本並譴責中國。

《讀賣新聞》稍早報導，美國參議院外交委員會主席里基茨參議員（Pete Ricketts，共和黨籍）和該委員會資深參議員庫恩斯（Christopher Coons，民主黨籍）共同起草的決議案提及中國軍機使用雷達照射日本航空自衛隊飛機以及中國政府呼籲民眾避免前往日本等問題，並強調「譴責中國對日本的經濟、軍事和外交脅迫」。

廣告 廣告

關於日本首相高市早苗在國會就台灣緊急情況發表的講話中提及「生存威脅」，美國參議院的決議提案指出，這「賦予了日本行使集體自衛權的權利」，並認為高市早苗的言論並無不妥。決議提案還讚揚了日本的回應，稱其「正努力緩和緊張局勢，以應對中國的挑釁」。該決議還明確重申了《日美安保條約》第五條（規定了美國對日本的防衛義務）適用於沖繩縣的釣魚台。

《日本網》（nippon.com）則報導該決議批評北京對日本實施「經濟、軍事和外交脅迫與侵略」。

決議讚揚東京為緩和緊張局勢所做的努力，並稱中國「持續單方面挑釁」。

此外，決議承認日本繼續發揮「維護自由開放的印太地區的關鍵盟友」的作用。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共逼東南亞多國反對高市「台灣有事」矢板明夫：中國已黔驢技窮

美通過國防授權法案 316億供台灣安全合作倡議、公布中國權貴財產