12題測驗 一次了解「台灣第一女神」
美公告荷莫茲海峽封鎖範圍 2艘油輪折返觀望
（中央社倫敦／休士頓13日綜合外電報導）美軍今天公告具體封鎖範圍，涵蓋荷莫茲海峽以東的阿曼灣與阿拉伯海。隨封鎖令生效，船舶追蹤數據顯示已有2艘油輪在荷莫茲海峽附近折返。
路透社報導，美軍中央司令部（US Central Command）在給航海人員的封鎖通知中指出，「任何未經授權進出封鎖海域的船隻，將遭攔截、改道及扣押」，同時強調「目的地非伊朗的中立國船隻，通過荷莫茲海峽將不受封鎖行動影響」。
封鎖於美東時間13日上午10時（台灣時間13日晚間10時）正式生效。
船舶追蹤網站MarineTraffic數據顯示，今天從杜拜外海沙迦（Sharjah）錨地出發前往中國的油輪Rich Starry號，接近荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）數分鐘後便折返，另一艘油輪Ostria號同樣調頭，這2艘均為油化兩用船。
此外，倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源市場情報公司Kpler的數據也顯示，在美軍實施封鎖前，今天至少已有8艘船隻通過荷莫茲海峽離開波斯灣（Persian Gulf），其中2艘油輪與伊朗有關，船上分別載有伊朗油品以及從阿拉伯聯合大公國載運的柴油。
國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）向記者表示，美軍實施封鎖後，荷莫茲海峽自衝突以來的航運停擺狀態將持續下去，目前有約2萬名航海人員以及超過1600艘船隻受困於波斯灣。（編譯：張茗喧）1150414
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