美公布加薩和平理事會成員 盧比歐川普女婿入列

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國白宮今天公布加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）創始成員名單，國務卿盧比歐、總統川普的女婿庫許納及英國前首相布萊爾等人入列。

根據白宮聲明，創始執行理事會成員有7人，除了盧比歐（Marco Rubio）、庫許納（Jared Kushner）和布萊爾（Tony Blair），還有川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）以及阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）。

法新社報導，白宮表示，川普本人將擔任和平理事會主席，還說未來數週將公布更多成員名單。

布萊爾因支持2003年美國領導的伊拉克戰爭而在中東地區備受爭議，川普去年表示，他希望確保布萊爾是「大家都能接受的人選」。

川普昨天宣布加薩走廊（Gaza Strip）「和平理事會」成立。這是美國支持終結加薩戰火計畫第2階段關鍵部分。川普表示這是「歷來最偉大、最具聲望的理事會」。

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技術官僚委員會負責管理戰後加薩的日常治理。生於加薩、曾任巴勒斯坦自治政府副部長的沙斯（Ali Shaath）將執掌這個新委員會。

川普今天也任命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）出任加薩國際穩定部隊（International Stabilization Force）指揮官。

美國支持的加薩和平計畫最初在去年10月10日生效，促使巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放所有人質並與以色列停火。這項計畫目前處於第2階段，但因援助短缺與暴力情事頻傳蒙上陰影。

與此同時，哈瑪斯拒絕公開承諾全面解除武裝，而以色列堅持這項要求不容談判。（編譯：盧映孜）1150117