美公布國安戰略報告 賴：台灣堅定強化自我防衛

總統賴清德六日表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項。圖為賴清德出席「自由中國」民主論壇。（中央社）

記者王超群、王誌成∕台北報導

白宮公布美國最新「國安戰略」報告。總統賴清德六日表示，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

白宮在網站公布二０二五年國安戰略報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀行為。國防部長顧立雄表示，印太區域和平穩定還是美國最大核心利益，以避免台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何改變，此為民主價值同盟國家最首要的一項工作。

廣告 廣告

賴清德在社群平台Ｘ發文表示，誠摯感謝美國國安戰略將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全；台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

針對美國國安戰略報告裡八次提到台灣且總統川普也說不支持改變台海現狀，總統府發言人郭雅慧表示，美方這次提到印太部分有幾個關鍵訊息，首先是很清楚地點明，大陸是區域和平穩定最大的威脅來源；其次是這份報告也提到和平要靠實力、不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧表示，三是談到日本、南韓到台灣及整個印太都要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任；最後是就整個戰略而言，最重要目標是希望能夠防止大陸進犯台灣，其背後意涵可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

外交部也表示，部長林佳龍高度歡迎與感謝美國國安戰略報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。

林佳龍指出，川普政府近期持續展現對台支持，台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定。台灣政府也持續積極強化自身國防實力，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。