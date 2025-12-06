美公布國家安全戰略報告 顧立雄：印太區域和平穩定是美國最大核心利益

美公布國家安全戰略報告，國防部長顧立雄：印太區域和平穩定是美國最大核心利益。（資料照片／李智為攝）

白宮公布美國最新「國家安全戰略」報告，國防部長顧立雄今天（6日指出，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，因此美國急於推動印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。

美國白宮5日在網站公布2025年「國家安全戰略」報告，報告內容提到台灣8次之多，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

顧立雄是在出席「『自由中國』的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕活動前受訪。他指出，美國還是採取維持印太區域和平穩定作為美國最大的核心利益，所以，美國認為要協同嚇阻，避免再有任何單方面危害區域和平穩定現狀的行為，這樣的一個基本核心價值，是美國最優先考量的事項。

顧立雄說，美國急於要推動的事項，是印太區域周邊國家應該協同起來，產生一個有效的集體嚇阻；台灣站在整個第一島鏈的前緣，更重要的是要強化自我防衛的能力和決心，然後一起形成集結、協同，以避免任何台海、乃至整個印太區域的和平穩定受到任何的改變，此為現在整個民主價值同盟的國家，最首要的一項工作。

此外，對於立法院預算中心報告，質疑國軍分配國內產製武器裝備的經費占比逐年下滑，壓縮國防自主空間。顧立雄則表示，會盡力提升國防自主能力，這是國防部一貫政策。對於年度預算、特別預算等，會透過技術移轉、共同研發、共同生產，盡量努力讓國防自主能力提升，國防部會務實、努力推動。



