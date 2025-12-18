美公布對台軍售5項列特別預算案 梅復興：川普政府對立法院某形態「官洩」
美國政府今天（18日）公布對台8項軍售，其中有5項重大軍售皆是列在「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中，但此特別預算一直被擋在立法院中迄今未曾審議，台海安全研析中心主任梅復興今天在其臉書中指出，他懷疑美國以「超前部署」通知國會之舉，其實很可能是幫賴清德政府透過這個方式來提供立法院部分特別預算的軍購內容資料，這可能是「川普政府配合台灣國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」。
美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。
國防部則指出次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。
梅復興指出，美國今天公告軍售的內容，對於長期在關注美台安全合作的圈子來說並沒有什麼意外。事實上，早在10月中下旬時，其中至少5項軍售案的程序就已走完，可以備便通知國會了。只不過因為種種考慮，所以川普政府一直拖到現在才動作。
梅復興進一步指出，本次通知國會動作真正不尋常的地方是，台灣還沒通過相關的預算 (這些項目幾乎都是涵蓋在特別軍購預算下的)，美方就正式通知國會了。這與過去多年來的軍售程序與美台默契/慣例似有所出入。
梅復興解釋說，因為立法院一直對於政府提出的特別預算沒有明確說明究竟要買些什麼東西很不諒解，而國防部一貫立場又是在美方宣布軍售案前不公開相關細節，這個僵局就無法突破，而特別預算的審查也就難以有進展了。是以，他個人懷疑，美國今天「超前部署」 通知國會之舉其實很可能是幫賴政府透過這個方式來提供立法院部分特別預算的軍購內容資料。換句話說，這可能是川普政府配合國防部打破保密僵局，從而對立法院有所交代的某種形態「官洩」!
