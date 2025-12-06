美公布新版國家安全戰略 賴清德：致力強化自我防衛 維護區域和平

美國川普政府4日公布最新版「國家安全戰略」（NSS），重申美國不支持任何片面改變台海現狀。賴清德總統今在社群平台Ｘ表達感謝，並強調，台灣將持續作為值得信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛，以維護區域和平。（曾薏蘋攝）

賴清德發文表示，非常感謝「國家安全戰略」將嚇阻台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。台灣將持續作為值得信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛，以維護區域和平。

新版「國家安全戰略」重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

白宮今天凌晨在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為。」

