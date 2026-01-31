美公布艾普斯坦案最後300多萬份文件 馬斯克人設翻車

美國司法部去年11月公開艾普斯坦檔案，在30號公布最後一批相關檔案，高達3百多萬份，美國總統川普、特斯拉創辦人馬斯克、美國商務部長盧特尼克等政商名流的尷尬往事，也接連曝光。

電郵曝光！與艾普斯坦討論登島 馬斯克人設翻車

美國司法部30號公布最新一批、也是最後一批的艾普斯坦透明法案相關檔案，300多萬份文件中有2000部影片以及18萬張影像。

司法部強調，收集的600多萬份檔案已經全數辨識審查完畢，最後共有約350萬份文件影像跟艾普斯坦相關，塗黑部分內容是為了保護受害者，並沒有企圖保護任何人。

儘管大量的文件被塗黑，但卻爆出驚人內幕。特斯拉創辦人馬斯克2012到2013年，多次跟艾普斯坦用電子郵件往來，討論造訪惡名昭彰的「性愛小島」度假，還問「哪個晚上是最瘋狂的派對」，雖然最後沒有成行，但馬斯克曾多次用艾普斯坦案抨擊對手，讓人覺得格外諷刺。

打臉！盧特尼克謊言遭戳 比爾蓋茲被爆感染性病

而美國商務部長盧特尼克曾宣稱，自己跟艾普斯坦在2005年斷交，但文件顯示並非如此，2005年後曾數度試圖跟艾普斯坦會面或通話。

另外，微軟創辦人比爾蓋茲則被爆出跟俄國女子發生關係，感染性病，為了避免東窗事發，一度打算偷偷讓前妻梅琳達服用抗生素。

調查檔案全公開 提及川普被舉報性侵未成年少女

美國總統川普也再度出現在文件中，內容包含一份舉報細節，一名女子聲稱13歲時遭到川普性侵，不過經過FBI調查認為不具可信度。

司法部表示，各界提供的紀錄經過審查後都會公開，雖然出現在檔案中，但並不代表是犯罪證據。

國際中心／邱楷雯 編譯

