美公布逾3500億對台軍售 中國出動48機艦環台騷擾

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續以軍事行動對台施壓，國防部今天(18日)公布，自昨(17日)上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機40架次及軍艦8艘，持續在台海周邊活動。其中有26架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

據國防部公布示意圖，共機活動昨天主要分為四個部分。第一部分為昨上午7時40分至下午1時35分，輔戰機及直升機共3架次在北部空域活動，其中1架次逾越中線；第二部分為昨上午6時至下午5時25分，主、輔戰機及無人機計29架次，其中17架次逾越中線，活動範圍涵蓋北部、中部及西南空域。

第三部分為昨下午3時10分至晚間8時40分，主戰機及無人機計5架次進入西南空域；第四部分則為昨上午7時15分至晚間6時55分，無人機計3架次進入東部空域活動。

國防部昨天也曾指出，共軍昨上午8時30分起至11時30分，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部指出，另有共軍8艘艦艇持續在台海周邊進行活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

另外，美國政府於美東時間17日17時30分(台灣時間18日6時30分)就對台軍售共8案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效，案項包括「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」。

根據美方對台軍售(FMS)流程，美方進入「通知國會」程序，代表我國提出的請求已審查通過，進入30天的國會「審查等待期」，若無反對則行政部門將進入發出發價書(LOA)的程序。

