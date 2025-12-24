美公布「中國軍力報告」 攻台四選項 核彈將破千枚

美國國防部向國會提交「2025年中國軍力報告」，當中提到，大陸的核彈數量，在2030年將超過一千枚。報告同時列出大陸攻台的四個選項，包括不開戰的脅迫、聯合火力打擊、海空封鎖，以及聯合登陸作戰。

美國國防部最近向國會提交「2025年中國軍力報告」。（圖／Shutterstock達志影像）

美國國防部向國會提交的「2025年中國軍力報告」揭露大陸核彈數量將於2030年突破1000枚，並詳列四種對台軍事選項，包括非戰爭性脅迫、聯合火力打擊、海空封鎖及聯合登陸作戰。報告強調，中國正處於歷史性軍事擴張階段，推動「國家總體戰」策略以擊敗美國，使美國本土安全日益脆弱。中國預計在2027年底前具備對台作戰並取得勝利的能力，持續精進多種武力選項，過去一年已透過多項軍事行動測試這些選項的關鍵要素。

廣告 廣告

截至2024年，中國核彈頭庫存維持在600多枚，預計到2030年將超過1000枚。報告指出，中國在建構核武的「預警反擊」能力上也取得進展，可能在未來幾年內持續強化這項能力。中國雖然重申不首先使用核武政策，卻同時試圖以核力量嚇阻非核軍事行動，這使得台海衝突時關於核武角色的溝通更為複雜，提高了誤判風險。美國國防部長赫格塞斯表示，川普總統和這一任政府尋求和中國建立穩定的和平、公平的交易以及尊重的關係。

報告詳細分析了中國領導人可能考慮的四個對台軍事選項。其中，兩棲登陸入侵被視為最具風險的選項，必須取得並維持制空權與制海權，迅速完成兵力集結與持續補給，是解放軍最複雜、最困難的軍事行動。儘管風險高，但這也是最具決定性、最有可能強制實現統一的手段，因此當其他選項受限時，對北京而言最具吸引力。此外，報告強調北京的目標不僅限於遏止台灣宣布獨立，更是要透過威脅利誘，迫使台北在北京設定的條件下走向統一。報告也指出，中國持續從俄羅斯在烏克蘭戰場遭遇的挫折中吸取經驗，以加強自身軍事準備。

更多 TVBS 報導

強化美軍部署！ 美國會建議台灣資助菲律賓呂宋島建設

亮出東風洲際彈武嚇！ 共軍嗆台日「戰爭爆發這就是答案」

川普2.0首對台軍售3.3億美元 F-16、IDF零件

H200晶片如落入解放軍 美前國安官員：對台灣是威脅

