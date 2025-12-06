美公布《國家安全戰略》 總統府揭4大關鍵

▲郭雅慧強調，最重要的目標就是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 美國白宮近日公布最新版《國家安全戰略》（NSS），文件全文內容8度提及台灣，明確重申「美國不支持任何片面改變台海現狀」，並將遏阻台海衝突列為首要戰略任務。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日下午受訪時分析這代表有4項關鍵訊息，最重要的目標就是希望防止中國進犯台灣，可以說是「台灣沒事，印太就沒事」；此外，總統賴清德也透過社群媒體發文，感謝美方將嚇阻對台衝突列為優先事項。

白宮今天凌晨在網站公布2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

廣告 廣告

郭雅慧下午受訪時表示，美方這次公布「國家安全戰略」所提到的印太部分，有四項關鍵訊息。第一，很清楚點明，中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，在這戰略當中，也提到了和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧提到，第三，談到的是日本、南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任；第四，就整個戰略而言，最重要的目標，最後是希望能夠防止中國進犯台灣，這當中提到可以說是「台灣沒事，印太就沒事」。

此外，賴清德也在社群平台X發文表示，誠摯感謝美國《國家安全戰略》將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。他說，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「助理費除罪化」惹怒助理！她揭原因：錢被老闆拿去洗頭不氣嗎？

揭民進黨桃園市長人選進度！ 王義川曝「這時間」會出爐

批藍白一年挖國家1.43兆！綠委：這麼混的立委不願質詢4小時