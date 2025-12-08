美公布「掃射毒船」畫面！登波島軍演 劍指委內瑞拉

美國首度公開掃射運毒船畫面，這波掃毒行動迄今已造成83人死亡。（圖／翻攝自X平台@sentdefender）





美委關係白熱化之際，委內瑞拉徵召5600名新兵應對挑戰。美國也首度公開掃射運毒船畫面，這波掃毒行動迄今已造成83人死亡。

美國海岸巡防隊首度釋出掃射運毒船畫面，在空中精準瞄準小艇，毫不猶豫進行開槍彈殼四濺，而自20258月以來美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海發動攻擊，造成多人死亡。

水上氣墊艇高速前進，陸地上也有大批軍車一字排開，美國軍隊登陸波多黎各，美軍大包小包搬運裝備，在波多黎各進行軍事演習，劍指委內瑞拉。

委內瑞拉總統馬杜洛：「因為委內瑞拉從未，現在不是未來也永遠不會對美國構成威脅，委內瑞拉是整個美洲安全的保障，委內瑞拉是希望。」

同一時間委內瑞拉軍方則為5600名新兵，舉行宣誓儀式，對全球最大的航空母艦加強徵兵應對，而這場掃毒行動是否會逼馬杜洛下台，美委關係也持續白熱化。

