美公布「新加薩」摩天大樓計畫 地產大亨川普嗨喊：將取得巨大成功

美國總統川普在瑞士達沃斯舉行簽署儀式，正式成立他推動的「和平理事會」，入會費高達10億美元。

美國宣布「新加薩」計畫，將對遭受重創的巴勒斯坦領土徹底重建。美國總統川普宣稱，「我們在加薩將取得巨大成功。這將是值得關注的大事。」（戚海倫報導）

達沃斯世界經濟論壇期間，舉行了美國總統川普新成立的「和平理事會」簽署儀式，儀式中公布「新加薩」計畫文件，並且展示了沿著地中海沿岸的數十座摩天大樓，與拉法地區的住宅區，同時也展示了一張地圖，圖上規畫為210 萬人口分階段開發新的住宅區、農業區和工業區。

川普還說，「我骨子裡是個房地產人，地段至關重要。看看這處海濱地段，看看這塊美麗的土地，它對很多人來說意義非凡。」川普女婿庫許納曾經協助促成去年10月生效的停火協議，他說，有9萬噸彈藥被投放到加薩，還有6000萬噸瓦礫需要清理。

英國廣播公司BBC報導，美國「總體規畫」地圖中顯示，預留了一個「沿海旅遊」區，當地將建造180座塔樓，另外還有多個區域用於「住宅區」、「工業園區、資料中心、先進製造業」以及「公園、農業和運動設施」。規劃中指出，將在埃及邊境附近，建造新的海港和機場，在埃及和以色列邊境交會處設一個「三方過境點」。重建工作將分4階段進行，從拉法開始，逐步向北推進到加薩城。