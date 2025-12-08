美公布「2026國防授權法案」 對台軍援最高可達313億台幣

AIT處長谷立言、外交部長林佳龍共同舉杯歡慶，促進台美人才交流的「全球領袖人才參訪計畫IVLP」迎來85週年，AIT也宣布明（2026）年起，將在台灣巡迴舉辦「美國建國250年」展覽。

AIT處長谷立言指出，「IVLP已經串連起190個國家，超過23萬名領袖，其中也包括1300位台灣學友，這些連結不僅打造出專業人才網絡，促進合作，也進一步強化了美台之間長久以來的友誼。」

總統賴清德表示，「藉這個機會，我要感謝美國政府，與國會跨黨派對台灣的堅定支持，未來台灣會繼續與美國，以及全球民主夥伴攜手合作，為印太地區及全球的和平、自由與繁榮，貢獻心力。」

曾在2004年參與計畫的總統賴清德，透過影片致詞，特別強調台美合作，共促印太和平。

同時美國參、眾兩院經協調後，最終的「2026年國防授權法案NDAA」出爐，其中有關台灣部分，包括繼續納入台灣安全合作倡議，軍援台灣經費最高可達10億美元（約台幣313億元），並要求美台在無人機開發、生產，以及海巡聯合訓練等應加強合作。不過原本參院版本建議，邀請台灣參加環太平洋軍演的文字，則被刪除。學者分析，可能是此議題較為敏感。

淡江大學國際事務與戰略所所長李大中表示，「因為邀台參與環太軍演這個議題，比較敏感一些，可能要白宮拍板定案，但是重點是這麼多年來，其實並沒有真的去落實他2025年的《國防授權法》，其實裡面就有軍援台灣10億美金，非常類似的內容，可是川普2.0到目前為止，並沒有這樣做。」

學者指出，法案相關內容，展現美國國會跨黨派支持台灣的力道，但美國行政部門最後是否會如實執行，仍有待後續觀察。