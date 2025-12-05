美公布2025國安戰略報告 籲日韓提高對台支援

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據美國白宮今天公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）報告，川普政府呼籲日本與韓國採取更多行動支援台灣抵禦來自中國的威脅。

法新社引述報告指出，「我們必須敦促這些國家提高國防支出，聚焦於強化必要的能力，以恫嚇對手並保護第一島鏈」。

所謂的第一島鏈，是指包含台灣在內、位於中國東方一連串島嶼組成的天然防線。

台灣之所以受到高度關注，一方面是因其在半導體生產上的主導地位，另一方面主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成兩個截然不同的戰略戰區。鑑於全球每年有1/3的航運經過南海，這對美國經濟具有重大影響。

報告也說，美國的外交努力應聚焦於促使第一島鏈的盟友與夥伴，允許美軍更大程度使用其港口及其他設施，並且增加自身防衛支出，最重要的是投資於威懾侵略所需的能力。

「這將把第一島鏈沿線的海上安全問題串聯起來，同時增強美國及盟友阻止任何奪取台灣行動的能力，或防止形成不利於我們的兵力平衡的能力，確保防衛該島的可能性。」（編譯：洪啓原）1141205