美公布LRHW諸元 射程達3500公里

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」14日報導，美國軍方近日在戰爭部（國防部）部長赫格塞斯視導場合，公布陸軍「長程極音速武器」（LRHW）最新諸元；證實其射程可達3500公里，並可發揚高速動能，有效打擊俄羅斯、中共與伊朗等對手目標，大幅強化優勢嚇阻能量。

可涵蓋俄、中、伊朗本土

赫格塞斯12日赴阿拉巴馬州亨茲市紅石兵工廠（Redstone Arsenal），視導未來太空司令部總部計畫進度，同時聽取先進裝備技術簡報。美國陸軍「快速能力與重要科技辦公室」（RCCTO）主任、兼「極音速、導能、太空與快速武獲」部門主管羅札諾中將則證實，代號「暗鷹」的LRHW具備3500公里射程；若部署於關島，射程可涵蓋中國大陸東南地區的軍事目標，亦可從倫敦、卡達，分別打擊俄國首都莫斯科、伊朗首都德黑蘭，具備強大的嚇阻能力。

報導指出，其射程數據較先前美軍在測試時發布的2775公里射程更加大幅延伸，引發各界關注；在場官員透露，LRHW雖僅配備約30磅重（約13公斤）彈頭，但其可以5馬赫（約6174公里）高速，在發射後20分鐘內抵達目標、迅速穿透對手防空網，運用高速動能精確打擊軍事目標與關鍵資產。

報導分析，儘管LRHW研發階段曾面臨若干技術問題，不過，美國陸軍仍計畫在2025財政年度期程內展開正式部署，目前除駐防華盛頓州路易斯—麥考德聯合基地（JBLM）的第1多領域特遣隊已接裝1套系統，近期內還預計將接裝第2套系統；而羅札諾中將還透露，未來該款新銳武器年產量將由12枚翻倍達24枚，可望有效抗衡俄「中」同類型武器威脅。

LRHW先前已投入射擊測試，並預定於2025財政年度期程內正式部署。（取自美國國防部網站）

羅札諾中將（右3）12日向赫格塞斯（左2）進行簡報，證實LRHW射程可達3500公里。（取自DVIDS網站）

LRHW未來將承擔美軍的遠距精確打擊重任。圖為今年赴澳參與「護衛軍刀25」聯演的第3多領域特遣隊所屬發射車。（取自DVIDS網站）