美公民在伊朗面臨高風險恐被捕 使館：現在就離境

（中央社記者鍾佑貞華盛頓13日專電）伊朗爆發全國性反政府示威，安全部隊血腥鎮壓抗議民眾。美國虛擬駐伊朗大使館昨天呼籲當地公民「現在離開」，指美國公民在伊朗面臨被逮捕的重大風險。出示美國護照或表明與美國有聯繫就足以成為被拘留的理由。

美國虛擬駐伊朗大使館透過官網指出，伊朗全國各地的抗議活動正在升級，並可能演變成暴力衝突。伊朗政府日前強化安全措施，封鎖道路、中斷大眾運輸，網路也被封鎖。

美國與伊朗1980年正式斷交，沒有互派大使或建立正式外交代表機構。美國國務院以線上虛擬大使館為主要官方管道，向伊朗人民傳遞政策、價值及文化資訊。

虛擬大使館說，伊朗政府已限制行動電話、市話及全國性網路的使用。航空公司持續限制或取消往返伊朗的航班，部分服務暫停至1月16日。「美國公民應做好網路持續中斷的準備，規劃其他通訊方式，並在安全情況下考慮經陸路前往亞美尼亞或土耳其。」

大使館建議公民立即離開伊朗、擬定不依賴美國政府協助的離境計畫。如果無法離開，必須在住所或其他安全建築內尋找安全地點，及儲備食物、水、藥品和其他必需品。

大使館並要求避免參與示威活動，保持低調，並隨時留意周圍環境。

對於計劃離開伊朗的公民，大使館說，擁有美國和伊朗雙重國籍的人士必須持伊朗護照離開伊朗。伊朗政府不承認雙重國籍，將擁有美國和伊朗雙重國籍的人士視為伊朗公民。

「美國公民在伊朗面臨被盤問、逮捕和拘留的重大風險。出示美國護照或表明與美國有聯繫就足以成為伊朗政府拘留的理由。」

伊朗最新這波動亂是由嚴峻的經濟情勢所引發，如今已演變成當地至少3年來面臨的最大內部挑戰。而伊朗去年遭以色列及美國空襲後，在國際上面臨的壓力也愈來愈大。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，伊朗安全部隊對和平示威者日益加劇的暴力行徑，令他感到「震驚」。

圖克在由聯合國人權辦公室發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）宣讀的聲明中指出：「這種駭人的暴力循環不能持續下去。伊朗人民及其追求公正、平等與正義的訴求必須被聆聽。」

這波動亂也促使美國總統川普（Donald Trump）再次揚言，可能為了伊朗示威者發動軍事干預。

他今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，在伊朗抗議活動遭鎮壓的情況下，他已取消與伊朗官員的會談。他同時對伊朗人民喊話：「援助正在路上。」（編輯：洪啓原）1150114