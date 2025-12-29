美公開中9航母野心! 中媒批「捧殺」 : 6航母＋大量「閃電特勤」才是黃金底牌

中國2025國防支出約1兆7846.65億元人民幣(約新台幣7.7兆元)，擴軍威脅台海與周邊國家。圖為解放軍雙航母戰鬥群。 圖 : 翻攝自獨聞

[Newtalk新聞] 五角大廈在最新對中軍力報告裡預言：2035 年，中國將有 9 艘航母。對此，中媒《矚望雲霄》今 ( 29 ) 日反駁稱，這分明是給美國國會遞的「要錢申請書」，順便還給中國下套，這是美方的「捧殺陷阱」。

《矚望雲霄》表示，美軍喊「中國要造 9 艘航母」，認為解放軍要搞「全球霸權套餐」，想趕上畢竟美軍的 11 艘超級航母規模。超級航母是出了名的「吞金獸」：造一艘 10 萬噸級的，造價就得幾百億人民幣;後續的維護、燃油、艦載機、護航編隊，每年又是一大筆開銷。

很多人覺得「航母數量＝戰鬥力」，如果全招最頂尖的「超級保鏢」(超級航母)，確實夠威風，但問題也很明顯：

第一，花錢多，養不起;第二，靈活性差，有些小地方比如狹窄水道，「超級保鏢」根本轉不開身，反而顯眼又礙事。但如果只招「普通保安」(小型航母)，遇到高強度衝突時，又扛不住事，鎮不住場面。

中國福建艦配置的殲-35與美國航母福特號配置的F-35C。 圖：翻攝自國平視野

《矚望雲霄》認為，真正的聰明打法，是「高低搭配」：6 艘左右的超級航母當「核心主力」，再配一群精幹靈活的「閃電特勤」( 6 萬噸級 077 型閃電航母 )，這樣的組合才是中國海軍的「黃金底牌」。

《矚望雲霄》指出，077 型閃電航母，就是那個「性價比之王」：排水量 6 萬噸，比超級航母小一圈，但建造週期短、成本低，部署起來還靈活。

6艘超級航母＋大量閃電航母的「高低搭配」，既避開了美式軍備競賽的坑，又能在實際戰鬥力上實現彎道超車，這才是符合中國戰略需求的明智選擇。

解放軍]077 型閃電航母。 圖 : 翻攝自騰訊新聞