美共和黨議員才點名藍白擋軍購 今換民主黨議員發聲：現非削弱台灣防禦的時候

總統賴清德去年提出8年1.25兆國防特別預算，不過卻被藍、白聯手10度於程序委員會封殺預算案。對此，美國共和黨重量級參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）都罕見點名台灣在野黨批評，今日（2/4）民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也發聲，強調現在不是削弱台灣防禦的時候，希望台灣國會重新考慮。

針對1.25兆國防特別預算遭到擱置，蘇利文昨日（2/3）重砲批評，台灣立法院未能於上週休會前通過台灣自衛所需的預算，同時反對黨國民黨的領導層正在北京和中共會面，並計畫進行更大規模的接觸，背後涵義不言可喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火。」美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）也罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望。」

除了共和黨議員，民主黨參議員蓋耶哥今日也發文指出，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，呼籲台灣立法院應重新考慮這項決定。蓋耶哥過去曾擔任美國海軍陸戰隊軍官，並參與伊拉克戰爭，是台灣在美國政界長期的支持者。

事實上蓋耶哥上月底才剛訪台，並和總統賴清德會面，當時蓋耶哥指出，賴清德提出的國防預算，已獲美國國會高度關注，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。蓋耶哥也說，美國樂見台灣在國際社會佔有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識，無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展。

