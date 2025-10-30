美共和黨議員敦促川普 勿對中出售輝達Blackwell晶片

美國國會一位中國政策的共和黨領導人29日表示，向中國出售輝達(Nvidia)最先進的人工智慧(AI)晶片「就好比將武器級鈾賣給伊朗」，專家們也認為，此舉將削弱美國在人工智慧領域的優勢。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on China)主席穆勒納爾(John Moolenaar)在X的一篇發文表示，他告訴政府，「我們不能將最新的先進人工智慧晶片賣給我們國家的主要對手」。

此前，川普總統(Donald Trump)29日表示，輝達有可能向中國出售其Blackwell人工智慧晶片的低階版本。

美國貿易專家表示，向中國出售這些晶片，可能實際上意味著美國晶片出口限制的終結。這些限制於2022年實施，旨在確保北京軍方無法自美國技術中獲益，並減緩中國人工智慧的發展。

現任華府智庫「進步研究所」(The Institute for Progress)先進科技政策主任的菲斯特(Tim Fist)表示：「如果我們決定出口B30A，這將大幅度削弱美國目前在人工智慧領域對中國的主要優勢。」B30A晶片是輝達最先進的Blackwell晶片的降級版。菲斯特是一份對允許向中國出口B30A晶片的影響分析報告的共同作者。

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)和11位民主黨參議員29日也敦促川普，不要為了達成貿易協議而解除人工智慧晶片和美國技術的限制。

穆勒納爾表示：「這些晶片應該流向那些未來幾年內將打造美國人工智慧主導地位的美國公司，而非流向中國軍方的未來。」

川普或將討論「超級晶片」

美國總統川普29日表示，他可能在今天(30日)與中國國家主席習近平的會晤中，討論輝達的「超級晶片」Blackwell。這些評論與他8月時的言論遙相呼應，當時他暗示將允許向中國出口性能縮減30%或50%的輝達頂尖晶片。

但菲斯特表示，B30A只是輝達最先進晶片的不同封裝版本：中國可以購買兩倍的數量以獲取相同的結果，而且價格也可能相同。

輝達一名發言人拒絕發表評論。

在這份於25日發表的報告中，菲斯特和其共同作者分析了9種情境，涵蓋了美國政府可能針對降級的Blackwell晶片採取的各種出口策略。

最佳和最壞情境

在最佳情境下，明年不向中國出口任何高效能晶片，美國的AI運算能力將是中國的30倍。

在最壞的情境中，美國允許出口B30A晶片和其他美國公司生產的同類晶片，中國的人工智慧運算能力可能在2026年超越美國。

分析發現，即使是在中等情境中，意即僅出口少量晶片，美國的優勢也會縮減到僅為中國算力的4倍。

菲斯特說：「如果允許出口任何有意義的數量，這將是一個巨大的變化。」他表示：「這實際上等於終結了我們現有的出口管制制度。」

曾在美國國務院任職直到今年夏天的科技與國家安全和技術專家馬奎爾(Chris McGuire)對此表示贊同。

馬奎爾說：「如果允許這種晶片出口，基本上就不再有人工智慧晶片出口管制了。」他說：「我們在AI領域擁有巨大優勢的原因，是我們在算力和晶片方面有巨大優勢。如果我們放棄這些優勢，最好的結果只是雙方平手，最壞的狀況則是我們會落後。」

馬奎爾說：「我們相當於用我們最先進的科技，去換取中國的大豆採購。」(編輯：宋皖媛)