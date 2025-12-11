美共和黨邁阿密選舉失利 希金斯成30年首位民主黨市長

在勝選之夜以西班牙語問候選民的希金斯，難掩興奮之情，她在8日的邁阿密市長補選中，以將近6成的得票率，擊敗川普力挺的共和黨候選人岡薩雷斯，大贏超過18個百分點，締造了多項空前紀錄，包括成為第一位邁阿密女市長，成為近30年來第一位民主黨市長，以及自1990年代以來首位非西語裔市長。

邁阿密市長當選人希金斯表示，「我們將因應邁阿密家庭的急迫需求，解決住房負擔危機。」

希金斯現年61歲，2018年踏入政壇時，就以西班牙文La Gringa 「那個美國白人」自稱，完全不避諱自己的白人出身，但她也以一口流利的西班牙語，關切邁阿密來自拉美移民的生活與住房需求，成功贏得選民的認同。發表勝選感言時，她更是意有所指的對川普大舉抓捕移民的極端政策提出批評。

邁阿密市長當選人希金斯指出，「最重要的是我們將打造一座屬於所有人的城市，一座老年人可以安居樂業，年輕人可以開創未來，移民可以感受到歡迎和尊重的城市。」

川普在2024年總統大選時，在邁阿密地區獲得的選票比對手賀錦麗多了12%，但這次市長選舉卻被逆轉。面對記者詢問時，川普雖然說他並不擔心民主黨勝選，但卻表示選舉結果不合理。

分析則認為，共和黨近來在美國的地方選舉接連失利，形同民意對川普政策的反撲，也為明年共和黨的期中選情投下變數。屆時共和黨是否仍能維持國會的優勢，將是各界密切觀察的焦點。

