美兵推曝福特號開戰即沉 退將揭「航母天敵」：存活率非常低

《紐約時報》8日發表社論，揭露美國戰爭部《優勢碾壓簡報》（Overmatch Brief）機密文件，內容提到五角大廈內部對於美中衝突的悲觀評估，以台海戰爭作為核心情境中，美國福特號航母在多數模擬情境下，恐於開戰數分鐘內被摧毀。對此，空軍前副司令張延廷列出航母的「天敵」，並稱依照現代戰爭型態，航母在戰場的存活率恐會非常低。

綜合外媒11日報導，一份外洩的美國兵推「優勢簡報」（Overmatch Brief）顯示，在台海衝突中，大陸的飛彈、網路與太空攻擊，能不斷癱瘓甚至擊沉美國海軍最先進的超級航母福特號。報告指出，在多場針對台灣情境的推演中，共軍經常在美軍空中力量尚未發揮作用之前，便已摧毀或重創福特號，其採取的手法是結合飛彈齊射、網攻與反太空作戰，在戰鬥爆發初期，便迅速瓦解航母打擊群的防禦。

廣告 廣告

張延廷今（14）日在政論節目《新聞大白話》表示，依照現代戰爭型態，航母在戰場的存活率恐會非常低，因為它的天敵實在太多。首先，大陸火箭軍的東風-21、東風-26反艦彈道飛彈可對航母進行遠端獵殺，這些飛彈平均射程可達4000公里，由於從地球軌道垂直落下，剛好處於航母反飛彈系統盲區，且可以進行「異地發射，同一時間擊中目標」的飽和攻擊，航母要如何招架？

再來，大陸現在擁有鷹擊-83等多款空射巡弋飛彈，這些飛彈射程遠、速度快，終端速度甚至可能達到高超音速，難以進行攔截；第三，潛艦獵殺，不管是攻擊型核潛艇，還是常規動力潛艇，都有能力對航母發動襲擊。張延廷直言，有從太空落下的反艦彈道飛彈，又有從飛機發射的反艦巡弋飛彈，這樣一來，航空母艦要如何招架？如此一來，航母在戰場上的存活率自然不高。

張延廷指出，航空母艦有三大短板，分別是體積大、航速慢、會成為敵軍首要攻擊目標，現在的反艦武器實在太多，航母的戰略價值在逐漸遞減中，如果福特號要到第一島鏈區域，它的攻擊源「是比較多的」。

【看原文連結】