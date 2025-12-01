美兵推「台灣有事」日恐釀4662人死傷 高市民調仍達75％

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗最新民調曝光，連2個月破七成維持高支持率，有輿論分析，這也顯現她的「台灣有事論」背後有強大民意支持。事實上高市這樣的考量是有原因的。因為若真的發生，日本很難全身而退。根據美國智庫的兵推報告顯示，一旦台海遭海上封鎖，爆發最糟狀況的中美衝突，日本將連帶受到巨大損害，傷亡恐達4662人。

日本首相高市早苗：「身為日本的國家經營者，我無論如何都會不斷工作工作，工作工作再工作，為國家及全體國民貢獻。」

廣告 廣告

開心出席領獎，日相高市早苗在日本國內人氣正夯，就連她說的名言「工作工作再工作」，都奪下年度流行語大賞。

日本主播：「在11月的民調當中，高市內閣的支持率達75%，維持在高水平 。」

最新民調出爐，高市內閣支持率和10月持平，連2個月都飆破七成。

但若台灣有事日本真的很難沒事，美國智庫七月做兵棋推演進行26次模擬，發現若台海爆發最糟的中美衝突，日本就算保持中立仍可能捲入戰火，造成4662人傷亡。

美國智庫CSIS高級顧問康夏恩：「若發生海上封鎖，美國可能介入，派出受軍隊護航的船隊前往台灣，但可能在美軍全面部署前，中國就發動攻擊。」

美國智庫分析，若中美爆發軍事衝突，美國在遠東最大空軍基地沖繩嘉手納，不僅會被中國武力封鎖，還會被攻擊，而且其他駐日美軍基地也一樣。

日本防衛大臣小泉進次郎：「全球已進入全新的危機時代，在我們所居住的東亞也不例外。」

除了和美軍攜手加強國防，日本還計畫在12月中旬和紐西蘭簽署協定，在必要時刻能互相提供食物燃料及其他物資，以備不時之需。

中國國防部發言人蔣斌（11／27）：「近年來，日方逆世界潮流而動，甚至妄想介入台海。」

中國官媒人民日報近期刊文再批高市，抨擊她炒作所謂的台灣地位未定論，真實用意是為日本軍事介入台海預先鋪路，日中對抗的局勢仍不見緩和。

更多東森新聞報導

疑中國遊客闖勝尾寺破壞「台灣達摩陣」 影片瘋傳

台灣有事怎麼打？外媒披露美日劇本 1小島成關鍵

中國客不來！日本燒肉名店喊「撐不住」 1細節曝真相

