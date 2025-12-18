美再售台3515億武器！8大項目曝光 林佳龍：將持續強化國防

即時中心／温芸萱報導

外交部今（18）日表示，已接獲美國政府正式通知，完成國會知會程序，將對台出售總額約111億美元（約3515億新台幣）、共8項軍售案，涵蓋TTN戰術網路、M109A7自走砲、海馬士系統等。外交部指出，這是川普政府第二任期內第二批對台軍售，展現美國依《台灣關係法》與「六項保證」支持台灣防衛。外交部長林佳龍感謝美方支持，強調台灣將持續強化國防，與夥伴共同維護台海和平穩定。

外交部今日表示，已正式接獲美國政府通知，美國行政部門完成對國會知會程序，將對台出售總額約111億美元（約3515億新台幣）的多項軍事裝備與後勤支援，共計8項軍售案。內容涵蓋「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、「海馬士」遠程精準打擊系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統、海軍標槍反甲飛彈續購，以及魚叉飛彈可修件檢修等項目。

快新聞／美再售台3515億武器！8大項目曝光 林佳龍：感謝支持

海馬士遠程精準打擊系統。（圖／美聯社提供）

同時，外交部也指出，這是美國川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，顯示美方持續依據《台灣關係法》與「六項保證」，履行對台安全承諾，也延續對台軍售常態化政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並逐步建構更具韌性的嚇阻戰力。

對此，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎，並感謝美國長期支持台灣及區域安全。他表示，樂見美方以實際行動落實新版《國家安全戰略》，凸顯台灣在印太區域的戰略地位，並重視透過強化防衛能力來嚇阻台海衝突。

最後，外交部強調，面對中國近年在區域內頻繁進行軍事行動及灰色地帶襲擾，台灣將持續強化國防建設，展現守護民主、自由與和平的堅定決心。未來也將深化與美國及其他理念相近國家的安全合作，持續提升整體防衛能量與社會韌性，並呼籲國際社會以具體行動，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

