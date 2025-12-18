美再宣布對台軍售 含最新自走砲戰車

美軍現役M109A7自走砲。(DVIDS)

美國再度宣布對台軍售。美國國防部表示，國務院已正式批准包含 M109A7 自走砲、海馬士（HIMARS）遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍反裝甲飛彈等在內的 8 項對台軍售案，總金額約 111 億美元（折合新台幣約 3500 億元），並已啟動「知會國會」程序。此案為前總統川普重返白宮後的 第二度對台軍售。





美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿指出，駐美台北經濟文化代表處此次提出的採購項目，涵蓋 戰術任務網路、AH-1W 攻擊直升機零附件、M109A7 自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及 Altius-600M 與 Altius-700M 無人機系統 等，總額為 111 億 540 萬美元。DSCA 強調，相關軍售符合美國法律與政策，有助於提升台灣因應當前及未來威脅的防衛能力。

對此，國防部表示，美方已就 8 項軍售案完成「知會國會」程序，若順利推進，預計 約 1 個月後正式生效。國防部指出，此次獲美方同意供售的裝備中，包含 M109A7 自走砲、海馬士系統續購、拖式飛彈續購、反裝甲型無人機飛彈系統，以及海軍標槍反甲飛彈續購 等 5 案，均納入「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。





國防部強調，待立法院完成特別預算審議後，將依程序辦理後續發價書簽署與軍購作業。此次軍售距離 11 月 13 日美方宣布 3.3 億美元對台軍售案，僅約一個月時間，顯示美台防務合作持續推進。