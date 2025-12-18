美再宣布對台軍售 含M109A7自走砲標槍飛彈等8案

（中央社記者侯姿瑩華盛頓17日專電）美國國防部今天表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等8案，總額逾111億美元（約新台幣3500億）對台軍售案，並進行「知會國會」程序。這是川普2.0第2度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

國防安全合作署表示，這些擬議的軍售符合美國法律和政策，並將提升接受方因應當前及未來威脅的能力。

台灣國防部今天稍早表示，美國政府針對8項對台軍售案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，這次美國政府同意供、售的武器裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項。國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

此為川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售，距離上次約1個月左右的時間。

美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普2.0首次對台軍售。（編輯：唐聲揚）1141218