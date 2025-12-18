美再宣布對台軍售 府：展現美國落實對台灣安全承諾

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統府今天表示，誠摯感謝美國政府針對國軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案進行「知會國會」程序，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分展現美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」落實對台灣的安全承諾。

總統府今天發布新聞稿表示，有關美國政府於美東時間17日就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，逾111億美元對台軍售案進行「知會國會」程序。

總統府發言人郭雅慧上午表示，政府除表達誠摯感謝外，也認為此舉再次展現美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

郭雅慧進一步強調，這是川普政府這次任內第2度宣布對台軍售，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。

她說，面對區域安全挑戰日趨嚴峻，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3%以上，並可望在2030年前達到GDP5%。政府先前也提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，台灣將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

郭雅慧說明，台海及印太地區的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮不可或缺，台灣將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並維繫區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：林淑媛）1141218