美再射「義勇兵Ⅲ」洲際飛彈 專家警告恢復核武測試將花大錢、添麻煩

美國空軍5日清晨試射LGM-30G義勇兵三型(Minuteman-Ⅲ)洲際彈道飛彈。 圖：翻攝afgsc.af.mil官網（資料畫面）

[Newtalk新聞] 美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command，AFGSC）於美東時間11月5日清晨，從加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射一枚無彈頭「義勇兵Ⅲ」（Minuteman Ⅲ）洲際彈道飛彈，飛越約4200英里後落入馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）測試區。美軍加調此為例行測試，以驗證飛彈系統的可靠性與作戰準備，該型飛彈自1970年代服役，美軍現役約400枚，為核三位一體陸基支柱。美方強調，此次發射由E-6B水星飛機遠端操控，無政治意圖。

廣告 廣告

只是試射的時間點，「巧合」地在美國總統川普（Donald Trump）10月30日指示五角大廈「對等」重啟核武測試後數日。川普稱，此為回應中俄等國測試計畫，但能源部長萊特（Chris Wright）澄清，「試驗是系統測試，並不是核試爆」。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當日召開聯邦安全會議，指示國防部研判美方意圖，若美違反《全面禁止核試條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty，CTBT），俄將採取對等反制。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，美方本次試射有事先通報，俄方將繼續履行條約義務。

美國國內專家批評，恢復全面核試將嚴重反噬美國。美國科學家聯合會（The Federation of American Scientists，FAS）指出，美已進行逾千次測試，擁有美國能源部所屬的國家研究機構「勞倫斯利佛摩國家實驗室」（Lawrence Livermore National Laboratory，LLNL）的先進模擬技術，無需實爆即可維持核武效能；如果要重啟核武測試，需要先花費數十億美元翻修內華達試爆場（Nevada Test Site，NTS），恐削弱核現代化經費，損及盟友信任。並警告：「這將破壞33年禁試禁忌，等同鼓勵中國、印度、巴基斯坦等國跟進，助長全球核擴散。」

美國智庫學者強調，重啟核武測試並非技術所需，僅為政治姿態，將招致國際譴責、環境污染，並削弱美外交影響力。普丁已下令準備反制，美俄核談判前景更黯淡。專家呼籲維持禁試規範，避免新冷戰升級。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國新令：全面採用國產AI晶片 黃仁勳警示：可能在AI競賽中勝出

楊宏基觀點》台海的不定時炸彈：共軍權力真空下「爭功績的冒進」