美再對台軍售 韓儒伯：全面軍售組合回應中國威脅

（中央社記者侯姿瑩華盛頓17日專電）美國批准8項對台軍售案，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈及無人機系統，總額逾111億美元（約新台幣3500億元）。美台商業協會會長韓儒伯今天表示，這是相當全面的軍售組合，強化台灣軍事能力，回應中國威脅。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

廣告 廣告

美國國務院已批准這些擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。這是川普2.0第2度對台軍售。

「美台商業協會」（US-Taiwan Business Council）今天發布新聞稿對此表達歡迎。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，這些軍售計畫透過增加標槍與拖式飛彈的彈藥庫存，強化台灣軍事能力；同時，台灣也擴充Altius-600M的庫存並新增Altius 700M無人機系統，以提升情報、監偵與偵察能力。

他指出，M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統可在摧毀試圖登陸台灣海岸的共軍船艦、登陸艇及任何已建立灘頭堡的共軍部隊方面，發揮關鍵作用；還有數項持續進行的後勤維持計畫，用以維護傳統裝備。

他說：「整體而言，這是相當全面的軍售組合。」

韓儒伯表示，這套軍售回應了中國威脅，也反映川普政府要求夥伴和盟友必須更積極投入自身防衛的立場。「我們持續看到美方優先提供能因應類似D-Day作戰情境的載台和彈藥，但這些計畫並未因應灰色地帶行動、封鎖或隔離等領域及中國在這些方面造成的威脅」。

他還說，台灣三大政黨的領袖都持續獲得已通知及尚待通知的外國軍事銷售（Foreign Military Sales, FMS）計畫內容及用途說明。這批軍售很可能約占台灣整體國防特別預算中FMS計畫的50%左右，「未來幾個月，我們預期還會有更多對台軍售案」。

台灣國防部今天稍早表示，美國政府針對8項對台軍售案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，這次美國政府同意供、售的武器裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項。國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。（編輯：田瑞華）1141218