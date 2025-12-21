美再扣委近海油輪 擴大海上封鎖

記者潘紀加／綜合報導

美國國土安全部部長諾姆證實，美軍20日在委內瑞拉近海扣押1艘油輪，並將持續執行海上封鎖行動；由於委國2007年曾強行推動能源產業國有化政策，因此外界推論美方可能藉此加強施壓，迫使委國在相關議題上做出重大讓步。

加強向馬杜洛政權施壓

卡達「半島電視臺」（Al Jazeera）指出，美國海岸防衛隊與美國海軍於20日在加勒比海島國巴貝多（Barbados）近海，扣押1艘曾停靠委國、懸掛巴拿馬旗幟的「世紀號」（Centuries）油輪；諾姆強調，此舉意在加強打擊非法能源轉運、阻斷區域毒品走私與恐怖主義資金來源。而國防部（戰爭部）長赫格塞斯也表明，美軍將根據川普總統16日命令，針對進出委國的所有「受制裁油輪」執行封鎖令。

報導引述委國國家石油公司（PDVSA）文件指出，遭到扣押的「世紀號」載有約180萬桶原油，原定前往中國大陸；但因該艘巴拿馬籍油輪原先不在美方制裁對象名單之列，因此，報導也以委國2007年推動外國能源產業國有化政策、迫使美國康菲石油公司（ConocoPhillips）、埃克森美孚公司（Exxon Mobil）退出當地市場為例，指出美方雖部署「福特號」（CVN 78）航艦打擊群等11艘大型軍艦執行緝毒，且川普19日也揚言不排除對委國開戰，但真實目的在於向馬杜洛政權施壓，在能源產業議題上做出重大讓步。

南方司令部新司令上任

此外，川普19日也提名現任特戰司令部（SOCOM）副司令杜諾文中將（Lt. Gen. Frank Donovan），出任美國南方司令部（SOUTHCOM）司令，接替12日卸任的原任司令海軍上將霍爾西（Alvin Holsey），維繫美方在中南美洲的行動任務與安全影響力。

美方20日在委國近海扣押「世紀號」油輪，成為近期第2起封鎖行動案例。圖為美軍直升機在該艦上方盤旋、準備執行登艦臨檢。（達志影像／路透社）

川普提名杜諾文中將，接掌美國南方司令部司令一職。（取自美國特種作戰司令部網站）