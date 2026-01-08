美再扣押委國相關2油輪

英國國防部證實，提供境內空軍基地並出動一艘輔助艦隊油料補給船和空軍兵力，從陸、海、空三方面協助美軍追捕油輪「貝拉一號」。（英國國防部提供／中央社）

美國官員當地時間七日表示，接連在北大西洋及加勒比海扣押兩艘與委內瑞拉相關的受制裁油輪。戰爭部長赫格塞斯稱，華府對委國石油的封鎖在「世界上任何地方」都有效。

美軍歐洲司令部先在社群媒體上宣布扣押商船「貝拉一號」，理由是「違反美國制裁」。這艘油輪試圖規避美國對委內瑞拉周邊受制裁油輪的封鎖，自上個月以來一直遭美方追緝。

國土安全部長諾姆隨後也在社群媒體上透露，美國部隊也控制了另一艘位於加勒比海的油輪「蘇菲雅」。

貝拉一號於二０二四年遭美國制裁，理由是替黎巴嫩激進組織「真主黨」有關的公司走私貨物。去年十二月這艘油輪在航向委內瑞拉途中，美國海岸防衛隊試圖登船。但該船拒絕美方登檢，並駛向大西洋。

貝拉一號去年十二月在加勒比海突破美國對委內瑞拉的封鎖、逃避美方試圖登船臨檢後，往東航向大西洋，目的地為俄羅斯。

在這段期間，貝拉一號更名為「馬里納拉號」，並掛上俄羅斯船旗，當時位於蘇格蘭和冰島之間朝北航行。俄方則調派一艘潛艦及其他海軍艦艇為貝拉一號護航。

美國在北大西洋水域成功追捕並扣押「馬里納拉號」，誕此舉恐加劇與莫斯科當局的對立。英國國防部則證實，應美方請求，軍方在過程中提供「預先經過規劃」的協助。