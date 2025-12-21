美再扣油輪畫面曝 委內瑞拉痛斥「竊取與綁架」
（中央社卡拉卡斯／華盛頓20日綜合外電報導）美國今天在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押一艘船隻，相關畫面隨後曝光，委內瑞拉政府在聲明中譴責美國再次「竊取與綁架」油輪。
綜合法新社和路透社報導，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體發布的聲明中表示，「絕不姑息這些行為」，還說「那些應對這些嚴重事件負責的人，必將因其犯罪行為受到法律和歷史審判」。
這是美國近幾週以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，華府目前已在該區域進行大規模軍事部署。美國總統川普幾天前宣布將對所有受制裁油輪實施「封鎖」。
美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台X寫道：「在12月20日的黎明前行動中，美國海岸防衛隊（Coast Guard）在戰爭部支援下，攔截一艘曾停靠委內瑞拉的油輪。」
貼文附上一段近8分鐘的空拍影片，畫面顯示一架直升機盤旋在一艘大型油輪甲板上方。
諾姆補充說：「美國將持續打擊非法轉運、用於資助該地區毒品恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你們，並阻止你們。」
「紐約時報」引述一名不具名美國官員和兩名消息人士的話報導，這是一艘載運委內瑞拉石油的巴拿馬籍油輪，近日已離開委內瑞拉，目前位於加勒比海水域。
國土安全部的貼文指出，這艘名為「世紀號」（Centuries）的油輪「涉嫌運載受美國制裁的石油」。
戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稍後轉發諾姆的發文及相關影片，並表示川普對「受制裁油輪」實施的封鎖令將持續全面生效。
過去幾個月來，美國以打擊拉美地區毒品走私為由，持續在加勒比海部署大量軍力。
委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）今天在卡拉卡斯（Caracas）出席公開活動時發表談話，對美方的行動表示抗議，但未提及遭美方攔截的油輪。
他說：「我們正在對抗謊言、操控、干預、軍事威脅以及心理戰，這嚇不倒我們。」
目前有11艘美國軍艦部署在加勒比海，包括全球最大航空母艦、一艘兩棲攻擊艦、2艘兩棲運輸艦、2艘巡洋艦以及5艘驅逐艦。
美國海岸防衛隊也在該地區部署艦艇，但以「作戰安全為由」拒絕提供相關數據。
卡拉卡斯將這類舉措視為美國企圖推翻左派強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動，同時「竊取」委內瑞拉石油。華府與許多國家視馬杜洛為非法總統。
自美軍上週首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。
目前原油市場供應暫屬充足。然而，若禁運持續一段時間，導致每日損失近百萬桶原油供應，屆時料將推升國際油價。（編譯：劉文瑜）1141221
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 425
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 59
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
57歲余家昶捨命擋下張文「一整箱汽油彈」 阻斷一場大屠殺
捷運台北車站跟中山站近日遭恐怖攻擊，整起事件共15人送醫，其中27歲嫌犯張文與另外3位民眾死亡，15人中有2人命危，死者中57歲男子余家昶，捨身阻止了張文計畫半年，用一整箱汽油彈攻擊的恐怖計畫。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 86
肉身擋下北捷首遇難英雄「非保全而是理財家」生前「暖心事蹟」曝網看哭
台北市19日晚間發生震撼社會的無差別攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。其中，第一時間挺身而出、試圖阻止嫌犯張文（27歲）繼續行兇的余姓男子（57歲），因英勇制止暴行而不幸喪命。親友事後澄清余男並非傳聞中的保全，而是一位博學熱心的資深理財專家，其義行成功保護現場眾多民眾，各界深感哀悼並疾呼應將其事蹟入祀忠烈祠，以表彰英雄行為。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
MLB》今年季後賽最佳表現 大谷翔平名列第3
大聯盟網站評選今年季後賽表現前20名的球員，前7名當中只有2名球員來自完成連霸的洛杉磯道奇，其中大谷翔平名列第3，而另外5名球員，都是世界賽大敗給道奇的多倫多藍鳥球員。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 40
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 14 小時前 ・ 16
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 658
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 786
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 23
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 39
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 64
張文收入成謎、無就醫紀錄！曾當保全1年月薪4萬 離職後疑靠母小額匯款
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，一連串失控在張文從誠品南西店畏罪墜樓輕生後畫下句點，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。如今張文的身份與背景陸續被起底，其收入來源成謎，追查他的金流與健保等資料發現「張文2年沒有就醫紀錄」，曾當保全月薪4萬左右，離職後沒有薪資申報紀錄，警方查出張文母親有時候會「小額匯款」給他。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 25
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 238