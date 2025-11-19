美再批准對台軍售！NASAMS地對空飛彈系統 總值逾2百億

美國國防部17日證實，美國雷神公司獲得一項總額 6.989億美元（約218億台幣）的國外軍售（FMS）合約，為台灣採購「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）整套火力單元。是美國近日對台軍售又一舉措。

美國國防部。（圖／美聯社）

根據美國國防部網站指出，合約公告顯示，這是一份固定總價合約（firm-fixed-price contract），主要內容包括NASAMS火力單元及相關設備。合約由美國陸軍合約司令部（Army Contracting Command）在阿拉巴馬州紅石兵工廠簽署。

公告顯示，所有工作將在麻薩諸塞州提克斯柏里（Tewksbury）進行，預計完工日期為2031年2月28日。美國國防部強調，「本案使用的是2026財政年度、對台灣的外國軍售資金，合約金額已於簽署時全額編列。」

根據資料顯示，NASAMS由美國與挪威合作開發，目前被北約國家與烏克蘭廣泛使用，被視為應對巡弋飛彈、無人機與固定翼機的有效防空系統。而就在5天前，美國國務院批准提供台灣總值3億3千萬美元（約102億台幣）的戰機備件及維修零件，成為美國總統川普（Donald Trump）第二次入主白宮以來，首批對台軍售。

