美再施壓委內瑞拉！擴大制裁六艘油輪 專家：絕佳威懾手段

美國2025年12月10日在委內瑞拉近海扣押一艘油輪，據信為圖中的超大型油輪Skipper。11月14日攝於委內瑞拉何塞港。路透社



美國政府繼週三（12/10）在委內瑞拉近海扣押一艘受制裁油輪後，週四（12/11）又發出新的制裁令，向委內瑞拉加強施壓。制裁對象包括委國第一夫人的三名侄子，以及六艘油輪與其所屬船公司。專家指出，這是絕佳威懾手段，可能嚇阻其他船隻為委拉瑞拉載運原油。

與此同時，美國正在加勒比海南部大舉集結兵力，總統川普（Donald Trump）也積極推動要委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。

路透社報導，美國財政部週四發表聲明稱，已對6間為委內瑞拉運送原油的船公司及6艘油輪實施制裁，指控它們「實行欺騙性且不安全的運輸方式，為馬杜洛腐敗的毒品恐怖分子政權持續提供資金支持」。這些油輪有4艘懸掛巴拿馬國旗，另外2艘分別懸掛庫克群島和香港旗幟。

根據委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）內部文件，遭制裁的超級油輪近期曾在委內瑞拉裝載原油。

另外，委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）的3名姪子也遭制裁，其中佛蘭基．佛羅雷斯（Franqui Flores）及艾佛瑞恩．安東尼．康波．佛羅雷斯（Efrain Antonio Campo Flores）2015年曾在海地遭美國緝毒局（DEA）誘捕，隔年因企圖進行巨額古柯鹼交易而遭定罪並判刑18年，但已於2022年美、委兩國換囚時獲釋。

另一名遭制裁的卡洛斯．艾立克．麥皮卡．佛羅雷斯（Carlos Erik Malpica Flores）則被控涉及委內瑞拉國家石油公司的一樁貪腐案。

已在位12年的馬杜洛在去年總統大選中再度勝選連任，但計票過程疑點重重，且有多名反對派人士遭迫害，包括今年諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）。

馬杜洛週四宣稱，美國「帝國主義者以為我們的人民會屈服，但我們國家沒有人屈服，以後也不會屈服」。

華府智庫「戈德溫全球戰略」（Goldwyn Global Strategies）總裁曾任美國國務院能源領域外交官。他表示，川普政府制裁6艘油輪，可能為日後試圖扣押油輪的行動奠定基礎。

戈德溫說：「這是強而有力的威懾手段，任何遭制裁的船東都將對載運委內瑞拉原油遲疑再三，擔心會失去船隻。即使是未遭制裁的船公司，也會擔心可能遭強行登船，或被列入指定名單。」

