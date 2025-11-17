美再炸「毒走私船」釀3死 川普說可溝通 但軍事施壓不斷
美國與委內瑞拉緊張情勢升高。美國南方司令部再公布新炸船影片，又一艘走私船遭美軍擊毀。而總統川普雖然表示願意與委國總統馬杜洛對話，但美方同時在委國周邊加強軍事部署，甚至考慮將馬杜洛的「太陽集團」列為外國恐怖組織。
美國與委內瑞拉的緊張關係持續升溫，美國南方司令部再次公布擊毀走私船的新影片，顯示美軍打擊行動造成3名「毒品恐怖分子」喪命。儘管美國總統川普表達願意與委內瑞拉總統馬杜洛對話，但美方同時加強在委國周邊的軍事部署，甚至考慮將馬杜洛領導的「太陽集團」列為外國恐怖組織，使兩國關係更加緊張。
美國南方司令部於14日在社群平台X釋出一段黑白影片，畫面中可見一艘高速前進的船隻突然遭到轟炸後竄出濃煙。這次打擊行動是由美國國防部長赫格塞斯下令，針對一艘由「指定恐怖組織」操作的走私毒品船隻進行的，造成船上3名「毒品恐怖分子」喪生。
川普表示可能會和馬杜洛進行一些討論，看看結果會如何。然而，美國近期在加勒比海頻繁打擊所謂的「毒品走私」船，使美國與委內瑞拉的緊張局勢持續升溫。美方雖然表達願意溝通，但行動上仍不斷加強在委國附近海域的軍事資源集結，並授權中央情報局在當地開展行動。對委國的軍事、政府設施及毒品走私路線進行空襲也是在討論中的方案之一。
CNN資深記者Betsy Klein提到，美國參議員盧比歐宣布將把馬杜洛領導的「太陽集團」列為外國恐怖組織。分析師認為，若美國目的是推翻馬杜洛政權，可能會先針對任何阻礙馬杜洛下台、反對派領袖上台的目標，這樣就不用費心迫使馬杜洛直接下台。
CNN國際事務分析師Kimberly Dozier表示，委內瑞拉據說擁有15萬常備軍，外加一些支持馬杜洛的小規模民兵組織，這些組織可能構成更大的威脅。她強調白宮可能正指望著靠施加足夠的壓力，讓國內不滿聲浪持續，藉機推翻政權。
在紐約的委內瑞拉民眾表達了對馬杜洛的不滿，有人說馬杜洛該離開了，不在乎他是否會坐牢。有些委內瑞拉人已厭倦政府而來到美國。有趣的是，儘管政治局勢緊張，委內瑞拉的飲食文化卻在美國受到歡迎。委內瑞拉所謂的「中國炒飯」是加勒比地區一種受亞洲影響的炒飯，不論川普與馬杜洛如何交鋒，提供這種特色美食的餐車仍然大排長龍，吸引民眾品嘗這不一樣的風味。
