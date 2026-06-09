美再襲伊朗、SpaceX上市倒數 美科技股再現小幅拋售收跌

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2026年6月8日，美國紐約證交所（NYSE）。路透社



美國科技股週二（6/9）反彈動能消退，加上美伊戰爭最新局勢影響，美國四大指數，除了道瓊工業指數收漲，其他皆收跌。

美國科技股週一反彈，週二再度出現拋售潮；分析師對波動有多種解釋，包含投資人獲利了結、週三將公布的最新通膨數據可能影響利率，以及考量SpaceX本週稍晚將IPO而調整投資配置，先拋售一些大型科技股。

美伊戰爭動態也在盤中造成影響。伊朗與以色列週一表示會停止互相攻擊，一度令人覺得局勢有所緩和，但美國一架阿帕契直升機遭伊朗擊落後，川普9日在社群平台誓言對伊朗再展開空襲，引發美股震盪。

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晶片股仍然是市場的主要壓力來源。一些先前推動股市上漲的公司，近日出現大幅下跌，再次凸顯市場對於漲勢過度集中的擔憂。博通（Broadcom）週二股價下跌1.1%，輝達（NVIDIA）下跌0.2%。

道瓊工業指數上漲293.79點或1.33%，收報22426.52點。

標普500指數下跌19.08點或0.26%，收在7386.65點。

那斯達克指數下跌250.84點或0.97%，收25678.82點。

費城半導體指數下跌248.88點或1.93%，收12657.81點。

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