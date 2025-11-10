美再釋貿易戰休兵善意 宣布暫緩對中國海事301調查措施

美國洛杉磯港口碼頭上來自中國的貨櫃。路透社



美國與中國上月達成貿易戰休兵共識後，美國貿易代表署（USTR）週日（11/9）宣布，將暫緩針對中國海事、造船業的301調查，時效為期1年。

USTR週日發布聲明表示，對中國海事、物流和造船行業的「301調查」後的徵費措施將自美東時間11月10日零時01分起暫緩實施一年。聲明中說：「美方將針對301調查中所提出的問題與中國進行協商。」

USTR今年4月中旬，公布對中國海事、物流和造船行業「301」調查後的徵費措施，將分階段對中資船東、使用中國製船舶的航運企業徵收港口費。中國交通部則在今年10月進行反制，也針對美國擁有、營運、建造或懸掛美國國旗的船舶徵收特別港務費。

廣告 廣告

美國總統川普和中國國家主席習近平10月底會面後，雙方達成貿易戰休兵共識。美國對中國課徵的芬太尼報復關稅減半，並暫停實施擴大實體清單措施1年，中國則暫緩實施稀土出口禁令1年。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月30日曾表示，如果雙方沒有落實「川習會」達成的協議，美方會繼續對中國進行301調查。

所謂的301調查乃依據美國《1974年貿易法》第301條，對貿易夥伴的不公平貿易行為展開調查。該法授權總統可依據調查結果對進口商品課徵關稅，其法律效力將比川普以行政命令單方面施加的關稅更加有力。

更多太報報導

【更新】美政府關門40天可望突破僵局！參議院通過臨時撥款法案

美軍委會首席議員：中國誇大台獨意圖合理化強硬行為

紀錄片不當剪輯川普發言 BBC總裁、新聞部主管辭職