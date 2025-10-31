美再降息1碼 政府關門損180億 無薪公務員想兼差
美國聯準會周三宣布降息一碼，這是今年二度降息，聯準會多數委員認為就業市場停滯，贊成降息避免惡化；但有兩名委員反對，憂心通膨加劇。聯準會主席鮑爾暗示，12月降息可能會喊停，美國股市周三收盤漲跌互見。美國政府關門即將屆滿一個月，衝擊第四季GDP成長，恐下降1個百分點；70萬公務員放無薪假，機場航管和安全人員，繼續上班卻領不到薪水，不少人想兼差開Uber維持生計。
美國聯準會周三宣布降息一碼，下調至 3.75%-4% 區間，這是今年二度降息，聯準會內部意見不一，多數委員認為就業市場停滯，贊成降息避免惡化；但有兩名委員反對，憂心通膨加劇。
聯準會主席 鮑爾：「即使一些重要數據因為政府關門而延遲，但還有公家和私人企業數據供參考，數據顯示，就業展望和通膨與九月開會時的變化不大，就業市場逐漸冷卻，通膨持續上升。」
鮑爾表示，12月進一步降息的政策，與先前計畫的發展有很大的出入，暗示12月降息恐暫緩。美國股市漲跌互見，納斯達克上漲0.55%，道瓊和標普500指數雙雙收跌。
受美元匯率波動極深的波灣國家，也立刻跟隨聯準會降息，卡達、巴林及阿曼三國央行，宣布降息1碼；沙烏地阿拉伯和阿聯，也下調銀行相關利率，以維持區域金融穩定。
美國政府關門即將滿月，國會預算辦公室CBO估計，今年經濟至少損失180億美元，第四季GDP成長可能下降1個百分點。
聯準會主席 鮑爾：「政府關門會影響經濟活動，而且還在持續，但衝擊會在關門結束後反轉。」
弱勢民眾生活只會更糟，美國農業部宣布11月開始，停止發放糧食券(SNAP)，估計4200萬人受到衝擊，其中還包括70萬放無薪假的公務員。
放無薪假公務員 安東尼：「正常來說，今天我會收到薪資，但帳戶沒有進帳，我還有帳單要付，有家要養，這帶來了很多不確定性，我很感恩有管道可以獲得幫助。但不確定性會帶來壓力，我只能祈禱了。」
1萬3千名航管人員，以及5萬名運輸安全人員，仍堅守崗位，在沒有薪水的情況下繼續工作，不少人考慮打第二份工，維持生計。
航管員協會第10區副主席 MARK RAUSCH ：「我們要不要開Uber？要不要做外送？我們想辦法賺一點錢的同時，繼續在航管機關工作，維護全國航空安全，但拿不到薪水。」
食物銀行也前進機場，發放食物包給機場安檢人員，員工也向國會兩黨喊話，趕快結束僵局吧。
美國運輸安全人員 羅曼：「做好你們的工作，政府關門，你們也不用選連任了。要不然來做我的工作，我很願意交換，我來放你們的有薪假期。」
民主和共和兩黨在「延長撥款」法案上僵持不下，周二，參議院第13次否決了一項臨時撥款法案，共和黨和民主黨互相推責。
參議院多數黨領袖 圖恩：「我要指出來，民主黨的政府關門已經進入29天，墨西哥州參議員說得沒錯，領食物券的民眾不該領不到食物，民眾應該要領得到薪水，我們已經嘗試13次了(法案表決)，你們投了13次反對票！」
民主黨仍堅持，撥款案不能砍掉歐巴馬健保補助，否則就不會通過；共和黨說除非政府重開，才願意協商。政治專家觀察，目前民意漸漸對民主黨不利。
維吉尼亞大學政治中心主任 Larry Sabato：「我想民主黨感受到了一些壓力，因為政府最大的公務員工會，呼籲兩黨結束政府關門，但意外的是，他們大多是民主黨培養的，卻對民主黨施壓。民主黨已經投了很多次票，鐵了心不退讓，因為支持者對他們在3月時的退讓，感到憤怒。」
川普政府拒絕動用60億美元緊急備用金，讓食物券可以繼續發放，民主黨執政的25個州，包括華盛頓特區，已經對川普政府提告。多家最新民調顯示，川普滿意度持續下滑來到40%，再創新低。
