美冬停電危機升 4檔能源ETF大啖缺電財
【記者柯安聰台北報導】NERC示警，冬季遇極端氣候，全美停電風險驟增，掀起海外能源股票ETF近期績效翻揚，又以電力受市場買氣追捧，搶先卡位美國冬季缺電基建商機。
EIA(美國能源資訊署)預估美國電力需求今明2年連創新高，負責監管電網穩定度的北美電力可靠性公司(NERC)近日更示警，資料中心用電需求持續飆升，如果今年冬季再遭遇極端氣候，全美多個區域恐怕發生停電的風險，美國缺電，快速成為隨時引爆的國難危機，美國電力供需失衡隱憂浮現下，帶動海外能源基建相關ETF，下半年來股價或單位數都呈跳躍式成長。
根據CMoney統計，海外能源股票下半年以來，受惠於AI用電激增、美國電網設備老舊，基載電力備援需再生能源供應，帶動相關能源ETF股價表現、單位數雙雙大增，其中，就ETF單位數來看，新光美國電力基建(009805)從今年6/27到12/5為止，這段期間單位數成長幅度高達4.9倍，創下同類型ETF最高紀錄，且受益人數突破2.9萬人，再創歷史新高；績效方面，中信電池及儲能(00902)股價近半年大漲逾7成，表現亮眼，至於富邦ESG綠色電力(00920)、FT潔淨能源(00899)同期間股價也都成長逾4成，表現突出。
新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，根據EIA最新報告提到，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄，總用電量預計從2024年的4兆1100億度，升至2025年的4兆1990億度，2026年再進一步增至4兆2670億度，為連續3年站上新高。
儘管整體美國用電度數逐年墊高，劉恆誌指出，美國能源結構卻出現變化，包括天然氣發電占比，從2024年的42%降低至2025、2026年的40%；煤炭發電由24年的16%，回升至2025年的17%，2026年又再回落至16%，值得注意的是再生能源與核能，根據EIA的預估數字，2025年美再生能源佔比將達24%、2026年25%；核能發電2025、2026兩年占比維持18%，看出再生能源、核能，將是美國未來3年承接電力成長需求的主力來源。
其中，最值得注意的是美國核能發展，根據川普政府2025年推出核能復興計劃，美國預計從2026年起，將透過SMR與既有核電廠復運，作為未來核電廠興建應付AI資料中心等未來電力需求的緩衝，一方面可鞏固基載電力供應與電網穩定，一方面為後續更大規模AI基礎設施建設預先鋪路，帶動美國核電設備與工程產業鏈將持續受惠、核能發電及相關基建股長線發展可期。
根據台新投信官網資料顯示，新光美國電力基建ETF主要布局美國5大電力+基建相關次產業，包括上游的發電與設備商(含重電設備與發電、能源基礎設施建設)、中游的輸電與儲存(含能源儲存與電池、智慧電網與輸電)佔比約7成、另下游的電力公用事業股佔比約3成，該檔ETF的前10大成分股中，與核能相關概念股共有5檔，包括第1大持股奇異維諾(GE Vernova，美股簡稱GEV)，即是從奇異公司分拆出來的能源巨頭，具沸水反應爐技術，所推出的BWRX-300，是未來美國小型模塊化核反應爐（SMR）方案，被市場視為擁有最快核能商業化的潛力。
台新投信建議，在AI與數據中心拉動用電需求的同時，美國能源投資商品，已從過去傳統公用事業類型，轉型為搭載AI能源概念，兼顧美國新政策紅利，整體電力產業發展，開始出現「超級週期」現象，建議投資人布局美國能源相關ETF，宜從長線投資著手，透過能源股+基建股雙主軸布局美國電力基建產業，未來有望隨AI科技股價同步成長，拉長投資期間分批布局，亦有機會降低科技股波動風險，建構資產組合具防禦型成長配置，穩健增長潛力值得期待。（自立電子報2025/12/10）
