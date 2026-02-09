美冬奧選手批評國內政策 特朗普：不為他加油

（德國之聲中文網）在2026年米蘭-科爾蒂納冬奧會開幕式前的一場新聞發布會上，美國自由式滑雪選手亨特·赫斯（Hunter Hess）對美國政府的政策表示不認同。

有記者詢問美國運動員，在特朗普政府加強移民驅逐執法行動之際，他們代表國家參賽有何感想。赫斯說，眼下代表美國參加冬奧會讓自己“心情復雜”。

“顯然現在發生了很多我並不完全認同的事，我想很多人也是如此。對我來說，我更多的是代表家鄉的朋友和家人，代表那些在我之前代表這個國家的人，以及我所認同的美國積極的一面。”赫斯說，“僅僅因為我身披國旗，並不意味著我代表了美國正在發生的一切。”

廣告 廣告

第二天，特朗普在自己的社交平台Truth Social賬號上寫道：“赫斯是個真正的失敗者（real Loser），他說在本屆冬奧會上他並不代表他的國家。如果真是這樣，他就不應該去參加選拔，他能入選真是太糟糕了。很難為這樣的人加油。”

在眾多抨擊赫斯的人中，還包括從YouTube博主轉型為拳擊手的傑克·保羅（Jake Paul）。

他在自己擁有440萬粉絲的X平台上寫道：“所有真正的美國人，如果你不想代表這個國家，那就去別的地方生活吧。”幾分鐘後，他被拍到與美國副總統萬斯一起坐在米蘭奧運會現場觀看美國女子冰球隊的比賽。

“大量仇恨言論和威脅”

赫斯並非唯一一位表達不滿的美國運動員。在周五的新聞發布會上，自由式滑雪運動員克裡斯·利利斯（Chris Lillis）提到了美國移民和海關執法局（ICE），稱他對美國正在發生的事情感到“心碎”。

“我認為，作為一個國家，我們需要聚焦於尊重每個人的權利，確保我們以愛和尊重對待我們的公民和任何其他人，”利利斯說。“我希望當人們觀看運動員參加奧運會時，他們能意識到，這就是我們努力想要代表的美國。”

美國花樣滑冰運動員安珀·格倫（Amber Glenn）則表示，在特朗普執政期間，LGBTQ+群體處境艱難。

這些美國運動員的發言在社交媒體上引起了巨大的爭議。除了保羅，在網絡上參與批評的保守派人士還包括演員羅伯·施奈德（Rob Schneider）以及美國眾議員拜倫·唐納茲（Byron Donalds。特朗普已公開支持唐納茲參加11月的佛羅裡達州州長競選。

與此同時，有關運動員也遭到普通美國民眾的大量抨擊。格倫在Instagram上發帖稱，她“僅僅因為被問及感受就表達了自己的想法，結果卻收到了大量的仇恨言論和威脅”。她還表示，為了自己的身心健康，她將開始限制自己使用社交媒體。

美國奧委會（USOPC）在回應美聯社詢問時稱，他們注意到針對運動員的辱罵和有害信息越來越多，並正在盡最大努力刪除相關內容，並將可信的威脅報告給執法部門。該組織表示：“美國奧委會堅定支持美國隊運動員，並將繼續致力於保障他們在賽場內外的健康和安全。”

抗議ICE的示威活動

隨著特朗普政府在外交政策上采取咄咄逼人的姿態，包括征收懲罰性關稅、對委內瑞拉采取軍事行動以及威脅入侵格陵蘭島，美國在海外的得到了民意好感度有所下降。

在周五晚的冬奧會開幕式上，美國代表隊的運動員受到了觀眾的歡呼，但當體育場的大屏幕上出現美國副總統萬斯和妻子烏莎在看台上揮舞美國國旗的鏡頭時，場內卻響起了噓聲和口哨聲。

為抗議美國移民及海關執法局（ICE）的特工在冬奧會舉辦地執行任務，米蘭爆發了多起示威活動。即使在澄清這些特工來自一個與打擊移民執法部門完全不同的部門之後，示威活動依然持續。

國土安全調查局（HSI）是ICE下屬的一個專門負責跨境犯罪的部門，經常派遣官員前往奧運會等海外活動協助安保工作。該部門與ICE的執法和遣返行動處並無關聯。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (美聯社)