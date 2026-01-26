美冬季風暴已7死 超百萬戶停電 1.7萬航班取消
周末全美各地遭遇範圍廣闊的強烈冬季風暴侵襲，極端嚴寒低溫、暴雪與凍雨自南部洛磯山脈一路延伸至新英格蘭，重創交通、電力與日常運作。氣象單位指出，共有37州發布冬季天氣警報，超過1億8500萬人受影響，超過美國半數人口。川普總統以「歷史性」(historic)形容此次風暴，迅速批准多州的聯邦緊急狀態。
國家廣播公司新聞網報導，全美約有1億8500萬人籠罩在冬季警報範圍內，危險的嚴寒天氣席捲中部和東部多地；部分地區的風寒指數(wind chills)降至華氏零下20度至30度，實際氣溫比歷年平均值低10度至40度。
國家氣象局(NWS)氣象專家桑托雷利(Allison Santorelli)表示，這場風暴的特殊之處在於低溫持續時間長。
惡劣天氣已造成多人死亡，路易斯安納州有兩人喪命，德州奧斯汀通報一例與嚴寒相關的死亡事件。紐約市政府則指出，風暴來襲前已有至少五人凍死。至截稿為止死亡人數為7人，1.7萬航班停飛。
路透報導，川普以「歷史性」形容這場風暴，24日批准南卡羅來納州、維吉尼亞州、田納西州、喬治亞州、北卡羅來納州、馬里蘭州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安納州、密西西比州、印第安納州與西維吉尼亞州進入聯邦緊急狀態。國土安全部則表示，已有17個州及華盛頓特區宣布進入緊急狀態，呼籲民眾減少外出、儲備燃料與糧食並注意保暖。
停電追蹤網站PowerOutage.us資料顯示，截至美東25日晚間8時，全美約百萬戶停電，其中又以南部與東南部的情況最嚴重，德州、路易斯安納州與新墨西哥州均出現大規模停電的情況。
能源部接連發布緊急命令，授權德州電力可靠度委員會(Electric Reliability Council of Texas)與全國最大電網「PJM互聯電網」(PJM Interconnection)啟用後備或特定發電資源，降低輪流停電的風險。
惡劣天候影響航空運輸，航班追蹤網站FlightAware數據顯示，美國境內以及進出美國的國際航班24、25日已取消逾1萬2000架次，另有逾3500架次航班延誤，單日最高取消量突破1萬架次；這是自2020年3月27日新冠肺炎疫情爆發以來，航班取消數量最多的一次，當時取消的峰值為1萬637架次。
東北部多座繁忙的機場幾乎癱瘓，紐約拉瓜迪亞機場(LGA)一度全面停飛，費城、甘迺迪國際機場與雷根華盛頓國家機場的航班取消率高達70%至90%，達拉斯、福和市、夏洛特、納許維爾與亞特蘭大等航空樞紐也出現嚴重延誤。
主要航空公司的大量航班取消，其中部分公司單日取消比例接近或超過原訂航班的50%；航空分析人士指出，即使天氣改善，航班與機組調度的連鎖效應仍可能持續數日。
氣象部門預測，風暴席捲南部後將持續向東北推進，華府、紐約到波士頓可能積雪一至二呎。
下周天氣可望逐漸好轉，但新英格蘭與五大湖周邊地區仍可能持續面臨降雪與嚴寒，繼續影響交通運輸、能源供應與民生。
