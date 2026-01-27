美冬季風暴災情慘！聖路易毛孩落冰湖 暖消急喊「來救你了」鬼門關搶命

國際中心／綜合報導

美國近期遭受極端冬季風暴襲擊，許多周陷入冰天雪地。在密蘇里州聖路易（St. Louis），日前發生一起驚險的動物救援行動。一隻狗在天寒地凍中誤闖結冰湖面，不料冰層破裂導致其掉入刺骨冰水中。所幸當地消防局及時救援，在生死關頭將這條小生命從鬼門關前拉了回來。

根據《聖路易消防局》在社群媒體發布的資訊，受災當日氣溫僅有華氏個位數（約攝氏零下 15 度左右）。一隻毛小孩疑似因為迷路，誤打誤撞走進了看起來結實、實則脆弱的冰面。隨著一聲脆響，冰層應聲破裂，小狗瞬間沒入冰冷的湖水中。

消防人員形容：「在極低溫的環境下，這隻狗受困在冰水中無法自行游回岸邊，體溫迅速流失，情況一度非常危急。」

聖路易消防局獲報後，立即出動專業的「水域救援任務小組」（Marine Rescue Task Force）。從釋出的影片和照片可以看到，救難隊員身穿專業防寒裝備，小心翼翼地接近破碎的冰面。就在毛孩快要體力不支之際，救援隊員成功將牠拉上橡皮艇，脫離冰凍的水域。

美國多個州遭冬季風暴襲擊，密蘇里州聖路易市醫。之毛孩不甚跌落冰湖幾乎失溫，消防隊員獲報後緊急搶救（圖／翻攝自X平台St.Louis Fire Dept帳號）

消防局官方貼文表示： 「這是一場與時間的賽跑，幸好我們趕到了。目前毛小孩恢復狀況良好，並無大礙。」聖路易當局也藉此機會提醒飼主，在冬令風暴期間，務必看管好家中的毛小孩，避免靠近結冰的水域，以免發生類似的不幸意外。

